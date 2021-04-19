東元董事黃立聰提三點反駁 要發動地大反攻

今年5月25日的東元（1504） 股東會全面董事改選，引發東元集團會長黃茂雄跟他長子、前東元常務董事黃育仁的經營權戰火，持續延燒。「少東派」黃育仁陣營的的董事候選人黃立聰，是現任獨董與總經理特助，被外界視為反抗軍，黃立聰今（19）日跳出來，提出三點反駁，包括公司電動車布局策略保守、財務文化導致員工失去熱情，及會長意見成為公司潛規則，因此支持改革，並盼東元重新再出發。

黃立聰是東元創始股東之一黃土英家族代表黃博治之子；黃博治於去年12月31日請辭東元法人董事，改由長子黃立聰接任。黃立聰今日在臉書上直接點名黃茂雄，以他的高度結盟外部股東是維持公司穩定的力量，大家都認可，但指名下一位董事長就是凌駕董事會職權的潛規則，會讓東元繼續在困境中停滯，無法擺脫潛規則的制約。

黃立聰在臉書中表示，問我為什為是反抗軍? 這樣還開董事會不尷尬嗎? 再尷尬也要支持改革，要絕地大反攻。

一、 投資電動車, 依舊是策略保

守公司一直以來對電動車的策略保守，現在雖加入MIH聯盟、投資新創公司， 但依舊是維持一個「保持落後」的策略。加入MIH聯盟東元大約是排名第500家，整個聯盟有1500家廠商，加入聯盟本身並不是一個特別偉大或是令人振奮的事情，公司卻用來宣傳。

投資新創公司，其實這個對象三年前就開始商談，原來公司是不打算投資的，現在這個時間點急著宣佈入股，讓人覺得有太多非理性的考量，或著也只是安全地跟進鴻海（2317）的腳步?

要能真正帶領東元變成電動車動力的領導品牌，參加現成的聯盟不會足夠，競爭者們也持續在進步，我們要看的是電動車之後的下一個產業在哪裡? 是航空載具? 是低軌道衛星?要聚焦跳躍投資到下一個產業，再把技術及成果回頭植入電動車產品，這樣東元才能領先競爭者，這就是改革派的想法，那為什為公司看不到呢? 因為己經失去對研發的熱情。

二、財務文化領導發展

公司變成巨大的財務部門, 邱董是一位令人敬重的財務專家，也是如此公司文化也變成由財務指標主導管理，但副作用就是扼殺了員工的熱情。

有熱情想衝刺的同仁們不斷失望而離職, 我個人也曾因達不到主管的期望被評核丁等的考績, 取消了一整年員工認股福利， 後來也因失望申請調換部門改為承接ESG永續管理的工作, 兩年努力下為公司拿到道瓊永續指數的肯定, 成為機電業第一家入選, 算是還給公司一個成績. 也謝謝邱董在這方面的協助。

三、「會長」職務的存在就是最大的潛規則，大家都沒看到嗎?

會長是我從小就認識且尊重的長輩, 在公司裡我經常稱呼他「阿伯」, 會長為東元做了無人能及的公關, 也建立了東元在業界的地位. 但也因為太受敬重, 他的意見就會直接變成公司的潛規則。

東元長期以來, 在潛規則及財務文化的管理下, 雖能維持成長但也扼殺了熱情及創意. 公司策略沒有絕對的對或錯, 但適度的改變或許能讓公司在下個世代裡變得不一樣. 東元今年65歲了, 人生70才開始, 也期望東元很快的能重新出發。