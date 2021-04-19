微采視像加入奇景 共同進軍車用面板市場

在美掛牌的IC設計大廠奇景光電，與其新成員微采視像於今（19）日共同發布，針對各類面板顯示器，提供全視角光學膜 Omniwide Film設計，解決各種光學應用問題。

奇景是於2020年10月參與並完成增資入股微采視像，取得其66.71%股權，並成為最大股東。微采加入成為奇景旗下新成員後，產品已獲得電視品牌客戶肯定，也進軍車用面板客戶平台，進行驗證中。

奇景董事長吳炳昇表示，微采具有領先業界的奈米等級微結構全視角光學膜設計，並擁有近10年的客製化服務及量產實績，其全視角光學膜 Omniwide Film可應用於各類面板顯示器，用來優化光學表現，其目標客戶群與奇景專注的顯示相關客戶群高度重疊；同時，微采在先進光學模擬、開發設計、模具製作具有雄厚實力，可帶來正向發展。

微采董事長李汪洋指出，微采除了原本耕耘的工控類顯示器客群外，未來更將結合奇景在市場行銷及營運管理的實力，積極布局電視、公共顯示器（PID）、車用、筆記型電腦及OLED顯示器市場。同時，微采總經理沈義斌也提到，加入奇景後，其HVA系列產品的光學表現，已獲得領先電視品牌客戶肯定。此外，HVS系列也進軍車用面板客戶平台進行驗證。