誠美材參展Touch Taiwan 秀技術也融入藝術

2021 Touch Taiwan智慧顯示展覽會即將在本周三（4/21）登場，偏光板廠誠美材（4960）本次以「Make the World Visible」為展覽主題，以「柔膚膜」、「OLED」、「車載Mini LED」及「防窺」四大主軸展品串連，並攜手台灣知名跨領域裝置創作團隊「何理互動」跨界合作，以偏光板作為素材進行設計創作。

誠美材表示，柔膚膜主要為進階光學膜材料的技術應用，在偏光片進行多層膜表面再處理工藝，以因應日新月異的市場需求。以往VA液晶面板在大視角的色偏問題，導致人物照片在膚色表現上偏白，而柔膚膜可微調廣視角，並具有無方向性結構、無Morie特性，解決面板色偏問題，並保有原始VA面板的高對比、不犧牲亮度。另外，柔膚膜也可廣泛應用於曲面電競顯示器，解決因VA曲面而造成的大視角色偏，為玩家提供更廣闊的視角與色彩。

OLED偏光板則主打低反射率的一體黑效果，為滿足OLED高階市場需求，除現行已量產於手機和穿透應用的架構外，誠美材本次在一體黑的效果上利用多層膜加工改質，達到純粹黑的表現，穿透率大幅提升，整體畫面色彩飽和度加分無失真。

針對布局已久的車載市場，誠美材今年特別推出針對以Mini LED背光開發的高階應用產品，解決Mini LED在大視角漏光的問題。誠美材指出，車載偏光片需集合廣視角補償技術，並符合歐規OEM5.0、高耐候及高可靠度等要素；該技術除了可滿足車載市場外，Mini LED背光在電競筆電、顯示器及平板電腦等高階顯示應用領域都可使用，高階補償膜商機可期。

為了因應Mini LED、Micro LED的快速發展趨勢，誠美材也展出可廣泛應用於各光學膜的壓印膠，以及Mini LED白色反射油墨與黑色遮光油墨，強化在非偏光板材料事業的布局。

針對高隱私需求的商務人士，誠美材本次展出防窺產品主打「一鍵在手，隱私，即刻上鎖」。藉由防窺片控制顯示器的視角及整合面板相關技術，使用者只要一鍵切換相當便利，搭配高穿透率偏光片讓面板亮度均勻性，色彩一致性等，不因加入防窺效果而受影響；該技術除了應用於筆電產品，也因應車載顯示器大尺寸一體化趨勢，將防窺技術調整應用於左右方向的可視野範圍，讓副駕駛座觀看螢幕時，不會影響到駕駛人，增加行車安全性。

除了最新技術展品外，誠美材也邀請跨領域裝置創作團隊「何理互動」到會場攤位上進行設計創作，以偏光板展現獨具一格的光影效果。何理互動在去年以作品《膜》獲臺北市立美術館第7屆2020 X-site計畫首獎肯定，是台灣首見將偏光板化為大型藝術裝置的作品，其中的創作媒材就是來自誠美材的支持。

誠美材表示，藉由何理互動的創作巧思，偏光板由單純展示品延伸為整個展場的設計元素，大至展場標語的光影變化，小到邀請函的意涵傳達，都與概念相互呼應；過去偏光板是顯示器的關鍵材料，但隱身於顯示器內而不可見，這次透過展覽將偏光板展示於幕前，充分體現誠美材持續深耕產業的理念以及跨界的創新能量，由產品提供者朝向服務解決方案的目標持續邁進。