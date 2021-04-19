惡意軟體攻擊猖獗！去年全球幾乎每個企業都經歷過

全球網路安全解決方案領導廠商Check Point發佈了《2021 年行動裝置安全報告》表示，企業於疫情期間大幅採用遠距辦公模式，行動裝置的攻擊表面也急劇擴大，高達97%企業面臨多種攻擊手法的行動裝置威脅。

Check Point預測， 2024年將有 60% 員工轉向行動辦公的方式，因此保障行動裝置安全為所有企業的當務之急。

Check Point指出，所有企業皆面臨行動裝置威脅：2020 年，幾乎每個企業都經歷了至少一次行動惡意軟體的攻擊。這些攻擊中有 93% 源於設備網路（Device Network），試圖誘騙使用者通過受感染的網站或網址安裝惡意有效負載（Malware Payload），或竊取使用者憑證。

另外，近半企業受惡意手機App影響：2020 年，46% 企業中至少有一名員工於手機下載威脅企業網路及數據的惡意軟體。全球有四成的行動裝置存在漏洞：Check Point表示，由於晶片組本身的缺陷，全球至少有 40% 行動裝置存在固有的漏洞，需要立即採用修補程式。

同時，行動惡意軟體數量上升：，銀行木馬活動增加了 15%，使用者的網路銀行憑證面臨被盜風險。攻擊者持續散播行動惡意軟體，包括遠端存取行動木馬程式 （MRAT）、銀行木馬和 premium dialer 程式，這些惡意軟體時常隱藏在聲稱提供新冠肺炎相關資訊的App中。

Check Point威脅防護副總裁 Neatsun Ziv 表示：「回顧 2020 年，針對行動裝置的資安威脅不斷擴大，幾乎每個企業都遭受攻擊；未來預計會有更複雜的威脅出現，網路犯罪分子正不斷升級和調整攻擊手法，利用人們對手機日益加深的依賴性來行不法之事。企業需要一款行動安全解決方案來全面保護裝置，抵禦當今的進階網路威脅；使用者則應注意僅使用自官方應用程式商店下載的App以降低風險。」