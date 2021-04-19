微采視像加入奇景光電 共同進軍車用面板市場

奇景光電（Himax）與其新成員微采視像（CM Visual）今（19）日共同發布，針對各類面板顯示器，提供全視角光學膜 Omniwide Film設計，解決各式光學應用問題。

設立於台南的微采視像具有領先業界的全視角光學膜設計，奇景光電於2020年10月參與並完成增資入股微采視像，取得66.71%股權，成為微采視像最大股東。

而微采視像加入成為奇景光電新成員後，產品已獲得領先電視品牌客戶高度肯，亦進軍車用面板客戶平台進行驗證。

奇景光電董事長吳炳昇博士表示，微采視像具有領先業界的奈米等級微結構全視角光學膜設計，並擁有近十年的客製化服務及量產實績，其全視角光學膜Omniwide Film可應用於各類面板顯示器，用來優化光學表現，其目標客戶群與奇景光電專注的顯示相關客戶群有高度重疊。

吳炳昇指出，微采視像在先進光學模擬、開發設計、模具製作具有雄厚的實力，奇景相信這次增資入股將對奇景光學相關產品發展注入更多能量，為彼此帶來正向發展。