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第15屆myfone行動創作獎徵件正式開跑 總獎金400萬

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣大哥大（3045）今（19）日宣布，第15屆《myfone行動創作獎》徵件正式開跑，即日起至8月10日止，展開為期114天的徵件活動。這場國內最大的全民創作賽事，今年總獎金高達400萬元，以「能，不能I’MPOSSIBLE」為題，鼓勵所有才華洋溢的民間高手投稿，以爆炸性的創作能量激盪出讓人耳目一新的作品。

第15屆《myfone行動創作獎》參賽項目有「訊息文學組」、「原創歌曲組」、「微電影組」與「原創貼圖組」。「訊息文學組」分成時事、成語詩詞創新應用、故事接龍三組，首獎最高獎金10萬元。「微電影組」不限拍攝裝置，徵求3到5分鐘的作品，首獎獎金高達100萬元。「原創歌曲組」徵求2到5分鐘作品，首獎獎金20萬元，另設最佳演唱人獎及最佳創意獎，今年也持續和網路唱片公司「音樂霸」合作，創作者可線上邀請「音樂霸」的詞曲、演唱、編曲、混音等21種專業人才參與創作。「原創貼圖組」徵求8張貼圖和1張年度情緒貼圖，首獎獎金10萬元，最佳年度情緒獎獎金8萬元。

而在比賽結束後，台灣大哥大也全力提供扶植與媒合專業團隊的機會，陸續投入上千萬元的資金與資源，媒合素人導演拍攝公益微電影，協助公益團體募款，同時透過「勇敢追夢計畫」輔導素人歌手發行數位單曲，以及全力培育2018年微電影組首獎得主李洹宇打造華人首支原創歌舞短片《奇幻書店》等，輔導優秀的台灣影視音人才往專業領域發展，啟發更多能所不能的創意。

台灣大哥大總經理林之晨表示，對今年徵件主題「能，不能I’MPOSSIBLE」深有所感，自己創辦AppWorks十年來陪著1,300位校友創業家把不能變能，擔任台灣大總經理兩年來，也要帶著大家證明I’MPOSSIBLE、WE’REPOSSIBLE，突破生命中能與不能的界線。他也進一步指出，過去長期經營社群與部落格，在與網友互動時總有「高手在民間」的驚嘆，觀察這幾年myfone行創獎的參賽作品，發現這個舞台確實讓許多民間高手有施展才華的機會，每年都有令人驚豔的創意與作品，期許今年的參賽者都能勇於突破，以創意打開無限可能。

微電影 台灣大哥大

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影／培育創作人才 台灣大myfone行動創作獎徵件開跑

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