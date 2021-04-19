義隆跨入車用領域 推ADAS方案搶攻市場

觸控IC大廠義隆（2458）於今（19）日宣布，跨入車用電子領域，該公司因應台灣及東南亞國家機車及腳踏車不規則穿梭馬路的交通環境，研擬推出AI大型車輛駕駛輔助系統，且已獲國內中興巴士集團採用。

前述AI大型車輛駕駛輔助系統是整合由義隆研發的AI影像辨識、物件偵測及物件分頰的演算法，搭配其轉投資義碩智能的AI即時影像辨識平台，已成功取得中興巴士集團的專案。

義隆過去在車用產品的著墨並不多，該公司表示，上述系統可讓駕駛即時掌握二輪車及行人等穿梭行進的警訊，同時回傳警訊及偵測資料，與遠端後台資料融合管理，落實車聯網遠端安全警示目的。系統使用者不只能得知車輛行進中左右兩邊的行車環境，還能進一步獲知車輛後端的車況，可提醒駕駛人充分掌握外部車況變化，以維護行駛安全。

義隆指出，大型巴士駕駛不論是就大車盲點偵測及內輪差，於行人、自行車、機車等在車道不規則穿梭時，都可透過該公司的大型車輛視野輔助警示系統，清楚掌握整個交通行進中可能面臨的各種狀況，不論白天或夜間、晴天或雨天都可掌握，達到先進駕駛輔助系統(ADAS)的安全要求。