耀登陷無量跌停窘境 公司強調營運正常

射頻元件暨設備廠耀登（3138）近期股價呈現大逃殺，近七個交易日，股價由410元跌至今（19）日214元，短線跌幅已逼近五成，引發不少小股東恐慌；對此，耀登今日發表聲明強調，公司營運一切正常，而且動能相當樂觀，請投資大眾莫過度恐慌。

耀登表示，公司一直以來專注本業經營，亦希望透過多元產品組合，持續帶來更理想的獲利。從第一季的成長趨勢可見，公司在基本面上未來仍有相當樂觀的空間。

耀登今年首季營收3.12億元，年增31.9%。耀登進一步表示，第1季營收成長主要原因，來自於市場趨勢帶動所致；營收佔比部分，天線約佔33%、儀器設備代理42%、測試認證服務25%。

其中，在天線部分，今年耀登車載產品大舉進軍汽車市場，擴大公司產品通路；儀器設備代理銷售以及電子產品測試認證服務，也都因為全球5G基礎設施積極建置，帶動整體業績成長。

展望未來，耀登認為，從目前市場發展現況顯示，5G所構建的數位生態，將透過Ai、大數據、區塊鍊等形式，從交通、教育、金融、通訊改變所有人的生活模式。

根據全球知名研究機構IHS表示，2020至2035年全球5G產業鏈投資高達4兆美元，其所帶來的全球產業應用更將高達12兆美元。此外，根據統計，去年全球5G手機約有1.5億隻，但隨著各國5G建置漸上軌道，預估今年全球可達4.5億隻，市場規模相當可觀。

不過，即使耀登發表聲明強調營運正常，但今日股價仍呈現無量跌停的窘境，下跌23.5元，收214元，成交量僅197張，跌停賣出的張數則達2,244張。