神盾全數出脫敦泰持股 自然解任敦泰董事席次

指紋辨識晶片廠神盾（6462）對敦泰（3545）3.39萬張持股已經完成出售，隨著神盾出脫全數持股，敦泰（19）日隨即公告，神盾自然解任該公司一席董事席次，退出其董事會。

神盾是在上週五（16）日公告將以盤後鉅額交易方式全數出脫驅動晶片廠敦泰持股3.39萬張，今（19）日公告，已以每股199元全數完成處分，處分利益為53.26億元，將列入其他綜合損益。

神盾是在去年入股敦泰，並取得敦泰一席董事，雙方計畫合攻下一代整合觸控、驅動、指紋辨識的FTDDI晶片。沒想到，神盾無法取得敦泰營運主導權，不僅合資公司神泰在今年初結束營運，神盾也因此決定出售手上全部敦泰股權，雙方合作宣告破局。