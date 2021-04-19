元太秀三大彩色電子紙技術 展現生態圈結盟成果

電子紙大廠元太（8069）將在本周三（4/21）登場的2021 Touch Taiwan智慧顯示展覽會中，以「We Make Surfaces Smarter」為主題，首度展出三大彩色電子紙技術全系列產品應用、柔性可摺疊及可捲繞式電子紙技術，並攜手零售、交通、工廠、醫療、銀行、物流、以及閱讀與手寫等智慧應用場域的生態圈夥伴，共同展示智慧城市及物聯網的電子紙應用解決方案。

元太將展出全系列三大彩色電子紙技術，包括E Ink Gallery先進彩色電子紙，以E Ink ACeP全彩電子紙顯示技術打造而成，運用青色、洋紅、黃色、白色等四種彩色電子墨水粒子，透過電壓控制、動態進行顆粒組合和混色，實現全色域顯示。元太指出，該產品適用於公共顯示看板、商用廣告看板、美術館與博物館數位展示載具等，本次將展出13.3吋、25.3吋二種規格，前者現已導入桃園機場第二航廈，作為防疫計程車隊宣導防疫資訊使用。

另一款E Ink Spectra 3100四色電子紙，則以暖色系高飽和色彩的黑、白、紅與黃等四色電子紙墨水研發而成，具備高解析度、可顯示豐富內容的高飽和色彩特性，可應用於電子貨架標籤與促銷廣告看板等，並能搭配更換畫面時閃爍的功能，提供更吸睛的效果。

適合用於電子紙筆記本產品的E Ink Kaleido Plus彩色印刷電子紙，透過彩色印刷濾光片技術，運用RGB混色原理，將黑白的電子紙轉換為4096色的豐富色彩。相比於上一代產品，E Ink Kaleido Plus對前光的改進減少了光散射，可以三倍色域創建更多飽和圖像，色彩顯示溫潤，同時具備播放動畫與影片的能力。元太表示，現場將展出6吋、7吋、7.8吋、8吋、10.3吋、11.3吋與13.3吋等全系列尺寸規格。

元太董事長李政昊表示，元太持續投入彩色電子紙研發，完整推出三大技術，能適用於不同智慧場域；元太也積極經營電子紙生態圈，並運用電子紙的類紙質感、超低耗電、長時間閱讀不傷眼、廣視角與陽光下清晰可視等特性，與合作夥伴於智慧交通、智慧醫療、智慧教育、智慧零售與智慧物流等領域，不斷開發出智慧與環保兼具的多元電子紙產品應用，協助建構永續發展的智慧城市願景。

元太也將首度展示以E Ink Kaleido技術開發的10.3吋可折疊彩色電子紙顯示器，該產品藉由新型材料及疊構設計，搭配彩色印刷電子紙技術，開發出快速刷屏的摺疊式彩色閱讀器，讓彩色電子紙應用更易於攜帶，適用於數位閱讀與智慧教育等領域；顯示器也整合了表面抗炫膜層及嵌入式軟性前光元件，不論是在強光下或光源不足下均可輕鬆閱讀。

此外， 10.3吋可捲繞式電子紙顯示器整合軟性TFT基板、新型電子墨水材料、新模組材料及製程技術，可達到捲繞半徑6mm下50,000次的捲繞顯示，具備輕薄、抗眩的特色，為新一代的可撓式電子紙技術開發展示。

元太近年持續強化生態圈，發展出多元的智慧物聯網電子紙產品應用。在本次元太展出的產品中，包括iFlytek科大訊飛、iReader掌閱、Onyx文石、Pocket Book與Readmoo讀墨等品牌客戶的彩色電子書閱讀器及電子紙筆記本；SES-Imagotag、振曜科技（6143）的電子紙貨架標籤智慧零售解決方案；與工業電腦大廠研華（2395）共同展出電子紙智慧工廠解決方案。

其他還有與慧誠智醫攜手展出的9.7吋床頭卡、13.3吋病房房門卡與42吋醫療照護資訊看板等電子紙顯示螢幕產品，與博騰資訊合作、運用電子紙筆記本打造的無紙化銀行系統，以及與中智全球首次展示的4.01吋全彩電子紙識別證等，都可提升醫療院所、銀行及企業的營運效率與環保節能進展。

元太也會展出如智慧交通領域的電子紙公車站牌、5.65吋E Ink Gallery Palette彩色廣告手拉環，與13.3吋、25.3吋與28吋的E Ink Gallery全彩電子紙廣告看板；智慧物流方面，有可重複使用與回收利用價值的智慧包裹箱；智慧辦公可使用的7.3吋桌上型四色電子紙廣告牌、7.5吋黑、白、紅的三色桌牌、以及5.65吋彩色電子紙桌牌等產品。

元太指出，元太總經理甘豐源博士也將在4月21日下午1時30分舉行的智慧顯示應用趨勢國際論壇中，以「紙的數位邂逅」（When Paper Goes Digital）為題發表專題演說，分享電子紙應用與國際永續發展趨勢。