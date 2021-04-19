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GIS三大武器亮相 顯示器展秀身手

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

業成GIS-KY（6456）今（19）日宣布將於 4 月 21 起至 23 日在台灣智慧顯示展覽會，展出多項最新的技術與產品，包含各類智能座艙方案、全方位指紋辨識方案、3D光學感測應用等三大主軸，以及超大尺寸電容式感測器等，可應用於車載、育樂、生醫、零售等多元領域。

因應 5G AIoT 時代來臨，互動顯示在不同智慧應用領域的需求下不斷創新。鑒於智能車載的興起， GIS將展出多項相關應用，其中，將展示多屏曲面全貼合的智能座艙，包含了電子儀表板、中控資訊系統、副駕娛樂系統、電子後照鏡，以及 A柱盲點顯示器的互動系統。 其次，也將首度展出擴增實境抬頭顯示器（AR HUD）技術，可提供虛實整合的行車資訊，提升駕駛安全。

在指紋感測技術方面，GIS除了新一代超聲波式屏下指紋技術，可適用於更大的感測區 域，具有輕薄、安全，及靈敏度佳的優勢，也提供光學式屏下指紋技術，可搭配 LCD/OLED 螢幕，以及電容式指紋技術，可置於機身側邊或後蓋，滿足客戶不同的設計需求。

因應疫情，GIS也利用3D光學感測，達成各式智慧感測與輸入方案，及非接觸式的互動技術，如人臉辨識可捕捉精準深度資訊，並具有體溫偵測、口罩人臉識別等多功能的門禁系統；跌倒偵測判斷去識別化之深度影像，發出跌倒警示，具有高隱私性、即時、高準確性之優點；姿態偵測結合3D深度影像，可提供更細膩的復健與健身訓練指導。

此外，GIS 亦將展出多項業界領先之技術與產品，包括車用 Mini LED 背光模組，具分區調光、高對比的特性。 同時，也還有眼球追蹤技術，可為新型非接觸式的互動介面方案；醫療級觸控顯示模組則採用全貼合與特殊表面處理，提供最佳視效。最後，GIS也嗅出抗菌金屬觸控技術，此次展出智能開關的應用，通過 SGS 抗菌，可提供高質感、易清潔的觸控表面，滿足防疫需求。

GIS 觸控 顯示器

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