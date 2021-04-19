義隆電卡位車用市場 AI駕駛輔助系統奪中興巴士訂單

觸控晶片廠義隆電（2458）今（19）日宣布跨入車用電子，推出AI（人工智慧）駕駛輔助系統（ADAS）平台，並已獲得國內中興巴士集團採用。

義隆電指出，因應台灣及東南亞國家特殊的二輪機車及腳踏車不規則穿梭馬路的交通環境，推出的AI大型車輛ADAS平台獲國內中興巴士集團採用，讓駕駛即時掌握二輪車及行人等危險穿梭行進的警訊。

同時，義隆電這項新品還可回傳警訊與偵測資料與遠端後台資料融合管理，落實車聯網遠端安全警示目的，提醒駕駛人充分掌握外部車況變化達到行駛安全至上的境界。

義隆電表示，這次由義隆電子研發的AI影像辨識與物件偵測及物件分頰的演算法，搭配轉投資企業義碩智能的AI即時影像辨識平台，成功的取得中興巴士集團的專案。

義隆電指出，日後大型巴士駕駛，不論是大車盲點偵測及內輪差於行人、自行車、機車等在車道不規則的穿梭時，都可以透過義隆電子的大型車輛視野輔助警示系統，清楚掌握整個交通行進中可能面臨的各種危機狀況。

義隆電強調，這次大型車輛駕駛輔助系統解決方案，完全是根據台灣及東南亞國家特殊的二輪機車及腳踏車在馬路行駛的交通環境執行。

一般來說，在快車道或慢車道行進間時，不論是行人、機車、自行車，都會不按常規的隨意穿梭，巴士駕駛必須隨時保持高度警戒，易造成駕駛的疲勞與記憶力分散。

由於大型車輛的盲區及內輪差等最易造成交通安全事故的發生，為了因應這種複雜多變的行車行為，義隆電採用最新自主研發AI影像辨識的技術，強化接近公車危險範圍及公車後方的機車及腳踏車行進狀況的偵測，可依不同國家及城市的交通環境，透過車聯網來遠端客製化公車行進的危險範圍。

義隆電指出，此強大功能的即時影像辨識平台，使大車車側的視野盲區輔助及車尾後方的警示上，比起國外的車側安全輔助系統，更適合台灣及東南亞國家特殊機車及腳踏車的交通環境。