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瑞薩那珂廠將提前一個月復工 台系車用晶片仍喊漲2成

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

日本車用電子大廠瑞薩電子（Renesas）位於茨城縣的那珂廠上個月發生火災，該公司今（19）日宣布將於5月底全復工，比預定進度提前一個月。不過，供應鏈認為，瑞薩廠的復工暫時無法扭轉車用晶片的極度緊缺，台系車用晶片廠本季仍將漲價20%。

瑞薩位於茨城縣那珂廠是在3月19日發生火災，當時預估大約需要100天的時間才能恢復生產，因此大概有一個月的空窗期無法從工廠運送晶片，讓原本就已相當緊缺的車用晶片供應鏈更雪上加霜。

為了盡速恢復對客戶端供貨，瑞薩加速復工進度，該公司執行長柴田英利19日對外指出，那珂廠已在上周末恢復部分生產，目前希望能在5月底恢復100%產能。

豐田、福特和多家日產汽車都使用瑞薩的晶片，瑞薩更有一半營收更是來自汽車晶片；發生火災的那珂廠主要就是產汽車和工業應用等的零件。

去年下半年起，車用晶片就處於緊缺狀態，今年缺口更加擴大，致使福斯、富豪（Volvo）、日產（Nissan）、韓國現代汽車（Hyundai）等車廠紛紛宣布減產或停產。

瑞薩那珂廠火災惡化缺貨情況，市場傳出，國內車用晶片廠商也開始調漲產品售價，本季漲幅上看兩成。

國內布局車用市場的晶片廠包括IC設計龍頭聯發科（2454）、網通晶片廠瑞昱（2379）以及凌陽（2401）、聯詠（3034）等。

晶片 火災 日本 瑞薩 車用晶片

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