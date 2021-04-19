群創搶進電競商機 推頂規Mini LED顯示器

2021 Touch Taiwan智慧顯示展覽會即將在本周三（4/21）登場，面板大廠群創（3481）將在會中發表多款全球頂規Mini LED背光電競顯示器，強攻電競育樂市場；同時，還會展出全球首款92.4吋P0.6mm 4K量子點AM-Micro LED無縫拼接顯示器，與3D裸眼懸浮觸控自助點餐機、智慧防窺顯示器，以及由特殊面板驅動設計的航太、航海、工程機具儀表顯示器等最新產品。

群創指出，因應電競顯示器強調高畫質、高對比、低延遲趨勢，本次展出的16吋WQXGA高解析度窄邊框Mini LED背光電競筆電面板，具備165Hz高刷新頻率，搭配群創獨家超過1000區的MiniLED背光調控技術，擁有1000000 : 1的超高對比，可呈現真正的暗黑表現。該款面板除了有DCI-P3超廣色域，亮度更高達1000nits，具備戶外陽光下可視特性，解決在戶外工作者看不清楚螢幕內容的困擾。

此外，群創也將展出17.3吋FHD 480Hz超高刷新頻率電競筆電面板，27吋300Hz超高刷新頻率Mini LED背光電競顯示器，以及採用群創領先業界的PolarBlack LCD獨家技術打造的14吋FHD極光純黑筆電面板，可達3000：1的超高對比和超高色飽和度，媲美高階OLED畫質表現。

群創長期耕耘的量子點光轉換AM-MicroLED拼接顯示技術也再次突破，展會中將看到首度發表的全球第一款92.4吋P0.6mm 4K量子點AM-MicroLED無縫拼接顯示器，超越既有LCD、OLED、小間距LED屏的技術限制，展現大型屏絕佳細膩畫質。

群創表示，該產品具備3D立體感受、廣色域、超高對比、流暢動態影像、視網膜級高畫質、大型無縫拼接等特色，將搶攻8K劇院、電競中心、大型安控中心、博物館數位藝術展示，以及金字塔高端客群等大型顯視器市場；而群創開發的高效巨量轉移與修補技術，架構出高良率MicroLED無縫拼接生產平台，目前已逐步啟動量產準備。

在其他商用領域，群創因應疫後零售無接觸經濟時代來臨，領先業界推出採用獨家3D裸眼技術、非接觸式的13.3吋3D懸浮觸控自助點餐機，可杜絕因直接觸碰面板而導致的細菌或病毒傳播。商務方面，群創獨家首發兼具主動式動態、大範圍、非對稱及區域防窺功能的13.3吋智慧防窺顯示器，可讓使用者避免在公共空間資訊外洩的風險，並可依使用需求調整防窺功能。