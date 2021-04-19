為何要砸15億買敦泰？宏碁這樣說

品牌宏碁集團（2353）今（19）日預計擬以鉅額交易方式取得驅動IC廠敦泰（3545）普通股，預計投資金額達15億元。對此宏碁指出，此為長期策略性投資，旨在加深供應鏈與技術合作。

宏碁今日一大早六點半時公告，董事會通過擬以鉅額交易方式取得驅動IC廠敦泰普通股，交易日期為110年4月19日，交易總金額不超過新台幣15億元。宏碁表示，累積持有本交易證券之數量待交易完成後另行公告，取得或處分之具體目的為長期投資。此為宏碁罕見的投資IC設計大廠，顯示零組件材料大缺貨，宏碁主動投資已確保料件供貨充足。

宏碁今日早盤股價再度改寫波段新高，來到35.80元、最高漲幅超過3%，收盤收在每股34.45元，上漲0.3元或0.88%。

宏碁積極跨入新事業，本業PC銷售持續暢旺，董事長陳俊聖看好公司前景，3月再度自掏腰包加碼宏碁股票100張，金額約287.9萬元。陳俊聖透過旗下木真投資，去年至今持續加碼自家股票，其中，2020年加碼買進宏碁股票逾千張。

此外，宏碁搶攻電動車商機，繼捐贈自駕車發展平台給成功大學後，旗下三金雞包含安碁資訊（6690） 、智聯服務（6751）、聯永基近期正式加入鴻海（2317）MIH電動車聯盟，瞄準未來龐大電動車商機，在電動車供應鏈也不缺席。