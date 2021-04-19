三大成長驅動 郭明錤估台郡今年營收、EPS雙創高

天風國際證券分析師郭明錤今（19）日最新報告預測，台郡（6269）將成為蘋果iPhone 13毫米波機型占比明顯提升的主要新贏家，看好在三大成長驅動下，台郡今年營收與EPS可望雙創歷史新高。

郭明錤表示，根據最新產業調查，全球毫米波基礎建設覆蓋率將在今年下半年顯著提升，預估下半年將發表的新iPhone (iPhone 13)系列機型中，毫米波機型比重將明顯增至55～60%。

郭明錤指出，預計iPhone 13毫米波機型仍將在上方與側邊分別配備1條LCP軟板饋線 (feed line)，無線通訊設計跟 iPhone 12相似，台郡為側邊LCP軟板饋線新進入者，預估供應比重達50%，高單價訂單將挹注今年營收及EPS可望創下歷史新高。

郭明錤說明，最新調查顯示，iPhone 13毫米波機型的無線通訊相關供應商跟iPhone 12大致上相同，包括環旭/日月光（3711） (AiP)、Murata (上LCP軟板饋線)、鵬鼎/臻鼎（4958） (側邊LCP軟板饋線) 與東山精密 (側邊LCP軟板饋線)，台郡為LCP軟板饋線新進供應商，且預估台郡供應比重達50%，為最大供應商。

郭明錤預估推升台郡今年營運的三大成長驅動力包括，成為iPhone 13毫米波機型側邊LCP軟板饋線新供應商，且占50%比重，他說，側邊LCP軟板饋線為5層板，平均單價明顯較一般軟板高，約2~3美元。

另外，台郡是蘋果AirPods軟板新供應商，預計自今年第3季開始出貨AirPods 3耳機與充電盒的軟板；第三個成長驅動力則是因為競爭對手去年下半年出現生產失誤，預期台郡今年下半年Apple整體供應比重可望顯著提升。