振曜首度亮相彩色電子紙產品 再推創新應用

2021 Touch Taiwan系列展將於4月21日至23日於台北南港展覽館登場，振曜科技（6143）在經濟部工業局智慧顯示生活館的智慧零售區以及合作夥伴攤位上首次展出5.65吋的彩色電子貨架標籤(Electronic Shelf Label, ESL)及全系列貨架標籤，尺寸涵蓋1.54～13.3吋，可在實務零售賣場上做全面性的彈性應用。

振曜表示，目前的電子貨架標籤多為單色或3色(黑白紅)應用，隨著彩色電子貨架標籤的推出，鮮明的色彩變化預期將可更吸引消費者注意，並更可豐富傳達產品資訊及行銷內容；除了零售實體通路使用外，電子貨架標籤還可應用在物流/ 倉儲/ 健康醫療等其他多元場域。

此外，該公司也指出，電子貨架標籤可即時動態切換產品價格、名稱、條碼及促銷訊息等，透過無線控制系統來驅動電子紙顯示器，方便調整價格，時效性顯示促銷及特價產品資訊；對比需耗費人力抽換及校對的紙本標籤，更具精省人力、降低營運成本及提升管理效率的優勢，現階段已逐漸取得各類型的通路客戶青睞，用來取代傳統紙製標籤，以節省人工及綠能資源的浪費，成為引領智慧零售的創新指標。

除此之外，振曜科技也首次展出電子紙全新應用-彩色電子識別證(Smart Badge)，具備電子紙輕薄與低耗電特性的「電子紙識別證」可顯示人臉圖像及人員必要資訊，增加門禁管理的安全性，主要利用無線通訊技術BLE 5.0方式來傳輸更新畫面資料，可重覆讀寫長期使用。

振曜科技累計第一季合併營收13.86億元，較去年同期9.81億元，大幅成長41%。

由於全球受新冠疫情影響，歐美各國持續封城，居家辦公及宅經濟需求不減，致振曜集團電子書、電源控制IC及揚聲器等產品，客戶需求均持續增加，使得振曜第一季營收淡季不淡。