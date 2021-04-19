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市場看好南茂第2季續漲價反應成本 業績將續攀升

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

去年以來全球半導體供應鏈火熱，推升封測廠首季營運也同步加溫，近日市場產業分析師認為，第2季半導體市場供應不足，造成終端市場短缺，市場需求強勁，產能局限推升價格上漲，記憶體方面，封裝價格調漲來反應材料成本上升及產能不足的窘境，市場預料封測廠南茂（8150）第2季營運有望持續向上攀升。

封測業者表示，在記憶體方面，封裝價格調漲來反應材料成本上升及產能不足的情況，DRAM客戶增加備貨，營運動能仍相當正面；Flash客戶維持強勁的需求動能，市場法人看好南茂第2季報價仍可望持續因反應成本而調漲，也將持續有利第2季業績較首季增長。

展望南茂今年全年營運，市場法人對南茂營運樂觀看待，預期全年營收會有2位數成長，而毛利率表現會優於去年水準，由於需求強勁，成本的上漲均得以反應予客戶，市況看起來仍相當健康，以目前掌握訂單看來產能將相當吃緊，擴增的產能均已被客戶預訂。

股價表現上，近期該股仍維持在46元至50元之間的長線高檔區整理格局，近期由於外資及投信法人均加碼買超該股，後市股價表現值留意。

南茂 封測 半導體

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