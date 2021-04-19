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Google亞馬遜的伺服器建置年增25~30% 廣達、鴻海受惠

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

全球大型公有雲服務商為寡占市場格局，以北美為首的Microsoft Azure（Azure）、Amazon Web Service（AWS）與Google Cloud Platform（GCP）擁全球五成以上的公有雲市占率，而其中又以GCP與AWS的資料中心建置最為積極，預估兩者2021年伺服器建置將年增25~30%，而Azure的採購規模則緊追在後。

TrendForce今天表示，資料中心彈性的價格策略與服務的多元性，直接驅動近兩年企業對於雲端應用需求；若以伺服器供應鏈角度分析，上述轉變已促使供應鏈模式由ODM Direct代工逐漸取代傳統伺服器品牌廠的商業模式。

ODM Direct代工廠包括鴻海（2317），廣達（2382），緯穎（6669）與英業達（2356）等台灣伺服器供應商。

TrendFroce表示，為擴大在雲端市場中自家的生態系（Cloud ecosystem），三大公有雲業者開始與各國境內的雲端、電信業者做合作，達到資料落地、掌握數據主權（Data Sovereignty）的合作模式。

Google方面，受惠於亞太區數位轉型的腳步加快，其2021年更加積極布局供應鏈，不僅積極提高記憶體類別產品的庫存週數，也已於2020年第四季陸續增加其代工夥伴的SMT產能，以利其資料中心的布建與汰舊換新。

AWS方面，則因疫情後新常態生活的動能推升，無論是遠端辦公或企業上雲的推力，均明顯帶動其公有雲的使用量。

反觀Microsoft Azure今年的採購規劃則較為謹慎與保守，分析主要原因是Azure目前採用的新平台Ice Lake仍未進入量產階段，需待其進入量產後，才有機會於今年下半年強化其伺服器採購力道。預期Microsoft對於伺服器需求的旺季將集中在下半年，而全年成長率可望達10~15%。

Facebook方面，成長幅度則較其他三家來的更為平穩，主要採購動能除了受歐盟GDPR規範而影響，必須落實資料境管問題外，Facebook多數伺服器規格均為特殊設計，故用量也較其他業者多，預期今年伺服器的採購仍有接近雙位數的成長。

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