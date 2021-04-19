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群創全球頂規MiniLED背光電競顯示器 點亮產業新火花

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創獨家3D裸眼技術，更直覺非接觸式的13.3吋3D懸浮觸控自助點餐機。群創／提供
群創獨家3D裸眼技術，更直覺非接觸式的13.3吋3D懸浮觸控自助點餐機。群創／提供

疫情帶動宅經濟發酵，後疫時代零接觸新生活模式崛起，消費者待在家中的時間變長，順勢推升各類育樂消費性電子產品需求，群創（3481）掌握市場先機，將於2021 Touch Taiwan展場中首次發表多款全球頂規MiniLED背光電競顯示器，搶攻智慧育樂無限商機。

全球頂規MiniLED背光電競顯示器 超高刷新率專業玩家的心頭好

根據荷蘭遊戲市調公司Newzoo發布的全球電競市場報告指出，預估2022年電競產值將達17.9億美元，電競產業將以新興明星產業之姿，成為一股新的經濟力量。群創貼近電競玩家專業需求，領先全球將於展場中推出多款頂規MiniLED電競顯示器。

因應電競顯示器強調高畫質、高對比、低延遲的需求趨勢，群創展出的16吋WQXGA高解析度窄邊框MiniLED背光電競筆電面板，強調多項超高效能與厚度輕薄特性，包括165Hz高刷新頻率，毫秒極速反應速度，可讓玩家享受無殘影的超流暢遊戲體驗，不再發生遊戲斷斷續續和畫面破碎的情形，搭配群創獨家超過1000區的MiniLED背光調控技術，1000000 : 1的超高對比可呈現真正的暗黑表現，將吸引專業電競玩家、遊戲設計專業者的目光。此款面板，除了擁有DCI-P3超廣色域的鮮豔飽滿色彩，亮度更高達1000nits，具備戶外陽光下可視(sunlight readable)特性，解決在陽光下或戶外工作者看不清楚螢幕內容的困擾，絕對是對色彩、畫質有高規格要求的專業工作者不二首選的工具利器。

展場中，群創也將推出超越全球的17.3吋FHD 480Hz超高刷新頻率電競筆電面板和27吋300Hz超高刷新頻率MiniLED背光電競Monitor，是電競選手夢寐以求的大尺寸電競筆電和Monitor面板。

除了運用MiniLED背光提升LCD畫質，14吋FHD極光純黑筆電面板，採用群創領先業界的PolarBlack LCD獨家技術，可達3000:1超高對比和超高色飽和度，更勝高階OLED畫質表現。

後疫時代科技趨勢及產業商機 非接觸式觸控、防窺、航太全方位場域應用

伴隨後疫零售無接觸經濟時代的來臨，公共場所無菌互動將成為主流，群創領先業界採用獨家3D裸眼技術，推出更直覺非接觸式的13.3吋3D懸浮觸控自助點餐機，可杜絕因直接觸碰面板而導致細菌或病毒的傳播。因應公共空間螢幕資訊外洩無所不在，群創獨家首發兼具主動式動態、大範圍、非對稱及區域防窺功能的13.3吋智慧防窺顯示器，消費者可依使用需求調整防窺功能，將是絕佳的防窺利器。21.6吋航太/航海/工程機具儀表顯示器，則是經由特殊面板驅動設計，即使電路遭受損害，螢幕仍可正常顯示，可大幅提昇航海、航太、工程機具的螢幕可靠度及操控安全性。

新世代關鍵技術再突破　引領產業升級新契機

群創獨步全球的量子點光轉換AM-MicroLED拼接顯示技術再突破，本次發表全球首款92.4吋P0.6mm 4K量子點AM-MicroLED無縫拼接顯示器，超越既有LCD、OLED、小間距LED屏之技術限制，展現大型屏絕佳細膩畫質，具備3D立體感受、廣色域、超高對比、流暢動態影像、視網膜級高畫質、大型無縫拼接等特色，將搶攻8K劇院、電競中心、大型安控中心、博物館數位藝術展示、與金字塔高端客群等大型顯視器市場。群創開發的高效巨量轉移與修補技術，架構了高良率MicroLED無縫拼接生產平台，逐步啟動量產引擎，開啟顯示產業升級的新契機。

展覽同期將舉辦2021國際Micro LED Display產業高峰論壇，4月22日群創光電謝朝樺技術總處長將以「MicroLED應用於大型超高清顯示器之量產契機與挑戰」進行演講，歡迎蒞臨Touch Taiwan 2021，親身體驗群創光電創新技術所帶來的無限可能。

27吋300Hz超高刷新頻率MiniLED背光電競Monitor，是電競選手夢寐以求的大尺寸電競Monitor面板。群創／提供
27吋300Hz超高刷新頻率MiniLED背光電競Monitor，是電競選手夢寐以求的大尺寸電競Monitor面板。群創／提供
16吋WQXGA高解析度窄邊框MiniLED背光電競筆電面板，高刷新頻率、超高對比，專業電競玩家、遊戲設計專業工作者的工具利器。群創／提供
16吋WQXGA高解析度窄邊框MiniLED背光電競筆電面板，高刷新頻率、超高對比，專業電競玩家、遊戲設計專業工作者的工具利器。群創／提供

電競筆電 LED 群創

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