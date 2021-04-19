串聯價值鏈開創綠色商機 友達Touch Taiwan秀循環經濟

極端氣候讓國際間對綠色產品的呼聲與需求日益增加，循環經濟被視為對抗氣候危機的利器。友達（2409）在Touch Taiwan 2021所展出的「循環經濟」主題展覽，將以「產品生命循環轉型」為題，展現友達在綠色循環的上的各環節如何運用精實、創新的技術底蘊，成功提升循環生產的成效，並與價值鏈夥伴策略結盟，達到兼顧產品應用與綠色生產的佳績。

2008年友達即許下綠色承諾，以全方位的綠色循環思維，設定目標、機制及平台，奠定循環經濟的基礎，並積極擘畫藍圖，響應聯合國永續發展目標（SDGs）「責任生產」的精神。友達以2017年為基礎，透過多元行動來擴大循環經濟效益，致力於2025年達到135%成長率的目標。至2020年，友達透過製程原料回收、減水、廢棄物減量及循環產品設計與販售，已達成目標近58%，超越原定期程。在展現企業循環生產綜效的各項環境指標上，友達也逐年創下新高標。在製程水回收率方面，已達近95%、供應商包材回收率高達96%，廢棄物再使用率也達到83%，再再顯示友達持續自主精進技術，導入新思維，並積極與多元價值鏈夥伴結盟所收成的豐碩效益。

為讓消費者及上下游價值鏈夥伴深度了解友達長期以來實踐循環價值的理念與堅持，友達在本次展覽中，以產品設計階段導入再生塑料、瑕疵玻璃再利用，與可回收性等層面做為策展主軸，更呼應近期備受挑戰的水情議題，呈現自主研發的製程水全回收系統，讓友達可靈活調度水資源，降低營運衝擊。此外，也將分享在環境教育場域GreenArk推廣水循環知能，以及成立全方位水資源處理新事業「友達宇沛」的歷程。

在實踐綠色製造上，友達落實工廠廢棄物減廢循環處理，以廢液回收再利用及結盟供應商夥伴，整合創新技術，將廢棄物加值，轉化成有效的工業或民生用品之原物料。相關實績如廢銅液淬鍊後再製成純度極高的銅管、廢配向液經純化後再回用於製程，友達將展示長期以來，從源頭到廢棄物處理具體實踐循環生產的精神，包括不斷精進生產階段的原物料減量管理、製造過程中開發的創新減廢措施等。

綠色運籌方面，友達著眼於永續物流發展，透過包材設計與回收再利用，有效降低資源浪費，現場展出獲得國際設計獎項iF Packaging Design Award、金點設計獎肯定的「共享式包材設計」概念，強調可同時兼顧產品安全及資源共用的理念，降低價值鏈資源浪費，並減少運輸活動對環境的衝擊。

延伸友達在顯示器製造的核心技術，本次展覽除了產出多樣循環經濟的實體展品之外，友達永續長古秀華更以「產業與友達循環經濟的機會與挑戰」為題，分享循環經濟推廣、共識凝聚以及與價值鏈夥伴多元合作的實務經驗。