快訊

AZ疫苗今起開放預約打氣增？ 指揮中心下午2時說明

被動元件股新兵台慶科下周將掛牌 早盤股價再創新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

被動元件股台慶科（3357）預計下周將正式掛牌交易，近日交易越趨熱絡，股價也持續向上攀升，今（19）日早盤股價一度衝上229.5元的歷史新高，在被動元件股中，僅次於國巨（2327）及華新科（2492），並逐漸逼近目前股價約在250元左右的華新科，市場法人看好該公司今年獲利展望，掛牌後的蜜月行情可期。

近幾年來台灣被動元件股逐漸形成以國巨及華新科為主的二大集團，在二集團之外的個股，近年來新掛牌的個股並不多，尤其，台慶科去年每股獲利繳出8.07元的亮麗成績，更是吸引市場的目光，因此，該股預計下周正式掛牌前，股價持續衝高，今日盤中來到229.5元，再創下該在興櫃市場掛牌以來的新高，未來掛牌之後，可望成為被動元件股中的第3高價股。

產業分析師認為，台慶科股價掛牌前持續強勢，除了去年該股全年每股獲利表現亮眼之外，更重要的是，在掛牌的時間點上，大環保局的條件對台慶科相當有利，該名分析師表示，若以去年來看，全球被動元件產業仍處於回穩的階段，而今年在全球電子供應鏈熱絡下，被動元件產業已出現明顯供給吃緊，因此吸引市場目光。

除了大環境有利之外，產業分析師也認為，台慶科去年進行產能擴產，可望成為今年營運成長動也是推升股價持續飆高的主要原因。該公司今年以來該公司新產能營運設備也已陸續進駐中，多數新增產線都可望在6月底以前到位，其中，近年接單及出貨更好的網路變壓器產品，今年將預計擴產一倍，預計第一階段擴產7月擴產完成，貢獻營收約20至25%的營收成長貢獻，將是今年營運成長動能。

被動元件 華新科 國巨

延伸閱讀

鴻海助攻 國巨集團商機爆發

友達、國巨 四檔活跳跳

勤凱3月營收增4% 旺季效應可期

勤凱 全年業績挑戰新高

相關新聞

鑫科董座黃重嘉 孵育集團金雞

鑫科（3663）在中鋼集團入主後，挾雄厚技術等資源奧助，邁大步拓展市場領域，除光碟靶材和顯示器靶材營運穩定向上，目前正加...

累計買超160億 外資連四周錢進櫃買

外資近來雖對台股買賣不定，但相較於集中市場的賣超，上周明顯「錢」進櫃買市場，買超22.40億元，聚焦電子、證券雙主流，買...

亨泰光 今年營收看增20％

視力矯正鏡片廠商亨泰光（6747）今年隨台灣市場多項產品上市，加上中國大陸角膜塑型片推出新產品，且銷售渠道將持續增加，長...

全訊擴廠 攻國防訂單

砷化鎵廠全訊（5222）響應國防自主政策，已超前部署，因應國防訂單持續增長，加速擴建南科二廠，預計2022年第1季開出新...

法人觀點／鑫科股價動能 看業績表現

鑫科（3663）今年3月營收達2.62億元，月增28.07%、年減4.4%，第1季營收7.62億元，年增31.94%；法...

德微 擬斥資3億擴產

二極體大廠德微（3675）昨（18）日宣布，董事會通過，因應集團資源整合，將配合集團市場需求，預計投資約3億元，啟動第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。