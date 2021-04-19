被動元件股新兵台慶科下周將掛牌 早盤股價再創新高

被動元件股台慶科（3357）預計下周將正式掛牌交易，近日交易越趨熱絡，股價也持續向上攀升，今（19）日早盤股價一度衝上229.5元的歷史新高，在被動元件股中，僅次於國巨（2327）及華新科（2492），並逐漸逼近目前股價約在250元左右的華新科，市場法人看好該公司今年獲利展望，掛牌後的蜜月行情可期。

近幾年來台灣被動元件股逐漸形成以國巨及華新科為主的二大集團，在二集團之外的個股，近年來新掛牌的個股並不多，尤其，台慶科去年每股獲利繳出8.07元的亮麗成績，更是吸引市場的目光，因此，該股預計下周正式掛牌前，股價持續衝高，今日盤中來到229.5元，再創下該在興櫃市場掛牌以來的新高，未來掛牌之後，可望成為被動元件股中的第3高價股。

產業分析師認為，台慶科股價掛牌前持續強勢，除了去年該股全年每股獲利表現亮眼之外，更重要的是，在掛牌的時間點上，大環保局的條件對台慶科相當有利，該名分析師表示，若以去年來看，全球被動元件產業仍處於回穩的階段，而今年在全球電子供應鏈熱絡下，被動元件產業已出現明顯供給吃緊，因此吸引市場目光。

除了大環境有利之外，產業分析師也認為，台慶科去年進行產能擴產，可望成為今年營運成長動也是推升股價持續飆高的主要原因。該公司今年以來該公司新產能營運設備也已陸續進駐中，多數新增產線都可望在6月底以前到位，其中，近年接單及出貨更好的網路變壓器產品，今年將預計擴產一倍，預計第一階段擴產7月擴產完成，貢獻營收約20至25%的營收成長貢獻，將是今年營運成長動能。