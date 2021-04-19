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宏碁擬以鉅額交易取得敦泰普通股 總金額不超過15億元

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

品牌宏碁（2353）今（19）日一大早六點半時公告，董事會通過擬以鉅額交易方式取得驅動IC廠敦泰（3545）普通股，交易日期為110年4月19日，交易總金額不超過新台幣15億元。

宏碁表示，累積持有本交易證券之數量待交易完成後另行公告，取得或處分之具體目的為長期投資。

此為宏碁罕見的投資IC設計大廠，顯示零組件材料大缺貨，宏碁主動投資已確保料件供貨充足。

值得注意的是。上週五指紋辨識IC神盾（6462）才剛宣布，將以盤後鉅額交易方式，處分所持有的敦泰股票約3.39萬張，約占16.14％股權。

神盾上週指出，召開董事會決議通過，以盤後鉅額交易方式，處分敦泰股票，每單位價格為交易日前一天收盤價上下10％，與投資人議定，董事會通過授權董事長於適當時機進行處分交易，相關交易總金額要待交易完成後，會公告實際數字。神盾表示，處分敦泰股票的處分利益，將列入財報中的其他綜合損益。另外，神盾的子公司盛世投資顧問，持有敦泰約35張股票，擔任敦泰董事。

敦泰 宏碁

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