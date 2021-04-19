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宏碁公告將投資敦泰不超過15億元 法人估意在鞏固料源

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導
宏碁（2353）集團今（19）日一早公告，董事會已於16日通過將以不超過新台幣15億元取得敦泰（3545）股票，將於今日完成交易。 （本報系資料庫）
宏碁（2353）集團今（19）日一早公告，董事會已於16日通過將以不超過新台幣15億元取得敦泰（3545）股票，將於今日完成交易。 （本報系資料庫）

宏碁（2353）集團今（19）日一早公告，董事會已於16日通過將以不超過新台幣15億元取得敦泰（3545）股票，將於今日完成交易。法人認為，時值驅動晶片廠大缺貨的時刻，宏碁認股意在鞏固料源，對其他客戶的影響則待觀察。

由於神盾（6462）日前通過將出售敦泰全數持股、總價值超過70億元，宏碁拿到的股權將只是其中一部分，預期近日還會有其他鉅額交易轉讓對象會陸續公告。

神盾於本月16日（上週五）公告董事會通過，將以盤後鉅額交易方式，處分所持有的敦泰股票約3.39萬張，約占後者16.14％股權。出脫持股後，合作一年多的兩家公司宣告分手。

由於神盾持股成本只有四十幾元，以敦泰上週五收盤價220.5 元計算，處分利益高達五、六十億元，遠遠高於過去數年累計的本業獲利。

神盾計畫採用鉅額交易方式出脫敦泰持股，降低對敦泰股價的衝擊，鉅額交易對象近日可望逐步明朗。

筆電大廠宏碁今天一早就率先公告，將於今日交易取得敦泰持股，交易數量將於交易完成後另行公告，總交易金額不超過新台幣15億元。

敦泰 宏碁 神盾

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