聯發科總座陳冠州 將進董事會

聯發科訂6月10日舉行股東常會，會中將改選董事，最新董事改選名單出爐，元老級的副董事長謝清江，以及來自「小M」晨星的梁公偉將雙雙退出，「五年級生」的總經理陳冠州則首度進入董事會。

據了解，謝清江退出董事會後，將專任聯發科轉投資藍牙暨網通晶片廠達發董事長。創發是由絡達和創發合併，甫於本月更名為達發。梁公偉則仍掌管聯發科今年才出售給東博資本的驅動和觸控晶片廠奕力。

市場預期，聯發科希望藉由有多年掌舵經驗的謝清江，協助將達發培養成集團內的小金雞。而董事會的新面孔陳冠州，則進入董事會拉高歷練的層次。另一方面，隨著謝清江退出董事會，副董事長職務應會隨之交棒，繼任人選以執行長蔡力行呼聲最高。

聯發科前一次董事會改選是在2018年，當時除了原有的聯發科董事長蔡明介、副董事長謝清江、執行長蔡力行、孫振耀、金聯舫五名董事，還有吳重雨、張秉衡、湯明哲三名獨董，都屬於老面孔。

2018年改選時的新面孔，當屬當時新加入聯發科大家庭的子公司晨星董事長梁公偉，由於聯發科英文名為「MediaTek」，晨星英文名為「Morningstar」，業界因聯發科規模較大，稱之為「大M」，晨星則為「小M」，當時改選也讓「大小M」領軍者蔡明介、梁公偉這兩位曾是多年勁敵首度在董事會內面對面，傳為佳話。

今年聯發科董事會再度改選，根據公司上傳的改選名單，董事候選人包括蔡明介、蔡力行、孫振耀、金聯舫、陳冠州，還有吳重雨、張秉衡、湯明哲三名獨董。其中，僅陳冠洲是新面孔，其餘維持不變。

從名單來看，呈現「謝清江、梁公偉退、陳冠州進」的改變，董事席次也因此縮短為五董、三獨董，合計八席。

這次退出聯發科董事會的謝清江，是蔡明介和前副董事長卓志哲兩位創辦人的小學弟。當蔡明介在1997年創立聯發科，他跟著從聯電轉任，並於2005年接下總經理職務。

在謝清江掌舵的12年內，聯發科憑藉著在光儲存、DVD及2G功能型手機上的成功，曾經三度掛上台股股王的光環。

陳冠州於2017年10月接下聯發科總經理職務，他一上任，就面臨智慧手機市場進入高原期的挑戰，但他積極配合蔡明介、蔡力行的策略，突破重圍，攜手在4G和5G新時代建立聯發科的產業地位。