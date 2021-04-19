鴻海助攻 國巨集團商機爆發

國巨集團喜迎新一波大成長期，不僅優先供應鴻海集團被動元件的策略聯盟效益正擴大發酵，同時搭上鴻海電動車大擴張、MIH聯盟成員突破1,500家，引爆對被動元件需求激增的商機列車。

國巨近期供貨鴻海的份額大幅提升之餘，也切入電動車最關鍵的固態電池領域，準備大展身手。法人看好，鴻海集團將成為國巨集團利基型產品龐大出海口，為國巨集團後市增添動能。

國巨昨（18）日強調，集團和鴻海集團策略聯盟所帶來的效益是長期且持續性的， 目前雙方仍按照當初擬定合作方向前進。

國巨集團和鴻海集團去年9月底簽署策略聯盟協議，鴻海並於去年底對旗下約近十個次集團發出「國巨專案計畫」，涵蓋國巨集團所有相關公司，包括旗下奇力新和凱美，均入列鴻海集團「首選供應商清單（PSL）」，將優先採購其被動元件、電感等產品。

供應鏈透露，經過兩個季度後，雙方已將產品料號逐漸對完，合作效益正式發酵。過去國巨集團供應鴻海集團的品項，多以消費性、工控等晶片電阻為主，以及積層陶瓷電容（MLCC），但以整體量來看，晶片電阻大於MLCC。

近期隨著網通、5G大小型基站等需求熱絡，鴻海拉升對國巨MLCC拉貨力道，亦即國巨供應MLCC及晶片電阻等被動元件產品，在鴻海事業群的份額比重正擴大中。

此外，鴻海推動的MIH電動車平台聯盟，全球至今已經有1,500家軟硬體廠商加入，鴻海強攻電動車態度確立，對被動元件需求也大幅增加，國巨的利基型產品包括高容、高壓的被動元件，以及旗下基美的鉭質電容、凱美的鋁質電解電容等，都會成為鴻海高度仰賴的供應商。

此舉意味鴻海將成為國巨毛利較高、特殊型產品的龐大出海口，增添國巨營運動能。

另一方面，鴻海董事長劉揚偉高度重視電動車電池發展，甚至喊出「得電動動力、電池與半導體者得天下」，目標鴻海要在2024年推出首款商業化固態電池。國巨也看準固態電池後市，投入相關領域。

國巨集團近年非常積極耕耘電動車相關市場，除了自身產品開發、併購擴張業務之外，先前也參與美國電動車新創公司Canoo投資案。