聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮地震 竹科未受影響

經濟日報 / 記者李珣瑛李孟珊╱新竹、台北報導

花蓮外海昨（18）日晚間22時11分、22時14分，發生連續二次顯著有感地震，分別達芮氏規模5.8及6.2，地震深度各為15公里及13.9公里。竹科管理局局長王永壯表示，竹科轄下六個園區都回報沒有狀況。

晶圓雙雄台積電、聯電，以及面板廠群創等，至昨天截稿前，均表示生產線未受影響。另外，至截稿前，高鐵、北捷、核一廠、核二廠、核三廠也暫無災情傳出。

台積電指出，這次地震，廠區沒有人員疏散，亦無已知的顯著影響。聯電在第一時間清查後指出，生產線正常，無影響。群創則說，機台都有地震防護，營運正常不受影響，目前員工都安全。友達至截稿前尚未回覆狀況。昨晚的兩次地震，中央氣象局編號為025及026，都是顯著有感地震，前者震央花蓮最大震度為5強、後者為6弱；竹科所在的新竹縣市最大震度分別為2級、和3級，未達疏散無塵室員工的標準。

地震 台積電 竹科

延伸閱讀

花蓮深夜3分鐘2震嚇到氣象局長 鄭明典：緊張一下下

花蓮3分鐘內連2震 台鐵多路段按地震3、4級辦理

2波地震搖晃 苗栗3級無災情

「我家的貓比國家警報快」晚間連2震吊燈晃不停 民眾嚇壞了

相關新聞

5G晶片製程 聯發科超越高通

聯發科衝刺高階技術報捷，新一代5G旗艦晶片傳由原本外界預期的5奈米製程生產，升級到4奈米，同時開出3奈米產品，成為台積電...

鴻海助攻 國巨集團商機爆發

國巨集團喜迎新一波大成長期，不僅優先供應鴻海集團被動元件的策略聯盟效益正擴大發酵，同時搭上鴻海電動車大擴張、MIH聯盟成...

缺料效應 大摩下修iPhone出貨

零組件缺貨衝擊手機出貨，摩根士丹利更新台灣代工產業動態指出，由於上游備料不及，這波缺料可能持續到下半年，下修iPhone...

花蓮地震 竹科未受影響

花蓮外海昨（18）日晚間22時11分、22時14分，發生連續二次顯著有感地震，分別達芮氏規模5.8及6.2，地震深度各為...

聯發科總座陳冠州 將進董事會

聯發科訂6月10日舉行股東常會，會中將改選董事，最新董事改選名單出爐，元老級的副董事長謝清江，以及來自「小M」晨星的梁公...

京元電擴廠計畫 隨時可啟動

京元電子股份有限公司計畫投入300億元，擴建竹南分公司中華廠5.5餘公頃，先前完成都市計畫變更乙種工業區，全案最近通過苗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。