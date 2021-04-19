花蓮地震 竹科未受影響

花蓮外海昨（18）日晚間22時11分、22時14分，發生連續二次顯著有感地震，分別達芮氏規模5.8及6.2，地震深度各為15公里及13.9公里。竹科管理局局長王永壯表示，竹科轄下六個園區都回報沒有狀況。

晶圓雙雄台積電、聯電，以及面板廠群創等，至昨天截稿前，均表示生產線未受影響。另外，至截稿前，高鐵、北捷、核一廠、核二廠、核三廠也暫無災情傳出。

台積電指出，這次地震，廠區沒有人員疏散，亦無已知的顯著影響。聯電在第一時間清查後指出，生產線正常，無影響。群創則說，機台都有地震防護，營運正常不受影響，目前員工都安全。友達至截稿前尚未回覆狀況。昨晚的兩次地震，中央氣象局編號為025及026，都是顯著有感地震，前者震央花蓮最大震度為5強、後者為6弱；竹科所在的新竹縣市最大震度分別為2級、和3級，未達疏散無塵室員工的標準。