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花蓮連兩震 台11線與台8線皆有落石可雙向通行

18日晚間連二震 台積電、聯電：沒有影響

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

地牛翻身，今（18）日晚間10時11分左右，花蓮縣政府西南方19.2公里（位於花蓮縣壽豐鄉），發生規模5.8的有感地震，其中新竹2級、台南2級，晶圓代工廠台積電（2330）和聯電均表示，沒有影響。

台積電指出，沒有人員疏散亦無已知的顯著影響，聯電也同樣回應，沒有影響；據悉，通常測得4級以上地震，才會對竹科廠商的精密產線產生衝擊，目前看來竹科應無大礙，中科部分則回報正常。

依據氣象局報告，今天晚間10時11分左右，花蓮縣政府西南方 19.2公里（位於花蓮縣壽豐鄉），發生規模5.8的有感地震，初判震度4級以上地區：花蓮、中部。

各地震度為花蓮5+（強)級、南投4級、宜蘭4級、彰化4級、台中3級、台東3級、雲林3級、嘉義3級、苗栗3級、新北3級、桃園2級、新竹2級、高雄2級、台南2級、屏東2級、澎湖1級。幾乎全台有感。

地震 台積電

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