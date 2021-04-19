缺料效應 大摩下修iPhone出貨

零組件缺貨衝擊手機出貨，摩根士丹利更新台灣代工產業動態指出，由於上游備料不及，這波缺料可能持續到下半年，下修iPhone上半年出貨，估計減少50萬支，但對iPad預估不變，並預期Chromebook及iPad的主要供應商衝擊較低。

iPhone繼去年疫情造就報復性消費有熱賣狀況，摩根士丹利持續看好今年銷售，但近期考量部分組件缺貨，供應鏈衝擊可能到下半年，從先前的上調轉為下調出貨，是這波iPhone 12開賣以來首度下修。

摩根士丹利表示，原本其預測iPhone在1、2季的出貨達到5,200萬支及4,200萬支，但受到零組件短缺及三星關廠打亂驅動晶片生產，首季實際出貨下調150萬支至5,050萬支，第2季則上調百萬支至4,300萬支，合計上半年出貨減少50萬支。

摩根士丹利指出，這次調整的幅度有限，一直以來熱銷的iPhone 12高階機種動能依舊良好。和去年同期相比，iPhone第1季總出貨仍成長四成，第2季增加2%，上半年成長20%。其中在上半年出貨的9,350萬支手機中，預估有7,350萬台為iPhone 12系列，比重近八成，高於過去三款新機同期的54-68%。

此外，摩根士丹利指出，iPad持續熱賣的狀況沒有太大改變，尤其20日蘋果發表會將登場，預期發表新款11吋和12.9吋的iPad Pro，銷售熱度看好。維持對1、2季iPad出貨1,510萬台及1,600萬台的預測。

不過非蘋NB出貨受到缺料的影響較大，3月代工五哥整體出貨較摩根士丹利預測低了3%，該券商率先下修第2季的出貨2%，並預期廣達、仁寶等Chromebook比重高的供應商影響較低，本季表現領先。

上周五外資擴大買超台股，代工供應鏈全面上漲，尤以今年業績成長幅度大的華碩大漲4%、宏碁翻漲3%、廣達和鴻海上漲2%表現較突出，華碩、宏碁盤中達391元、34.25元並雙雙改寫今年高價，另仁寶、英業達、緯創也收漲。