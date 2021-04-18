德微斥資3億元啟動第二期自動化生產線擴編

二極體廠德微宣布，董事會上周五（16）日通過，因應集團資源整合，將配合集團市場需求，進行產線擴編計畫 。

德微董事會通過產線擴編總金額為1065.8萬美元（約新台幣3.04億元），將以自有資金與舉債方式進行一次性之投入；主要投資項目為針對車用市場、工業應用市場及高端手機市場而擴建之自動化生產線。

德微有鑑於汽車市場與高端電子相關產品的應用快速增長，目前產線已遠遠供不應求；故德微科技將加速擴建最新自動化生產設備產線，以迎接未來集團客户訂單之需求。同時自動化產線之建立，將可減少60%以上之人工操作成本，可望提升公司封裝毛利率達15%以上。

德微董事會已於2020年9月份通過此一自動化產品線的第一期投資計畫，該計劃投資總額約6500萬元，現已全數架構完畢，試機情況符合預期；適逢今年電子產品需求大增，德微於去年已超前部署，新產線現已進入市場認證階段，預計在今年第3季正式量產交貨，即可增加德微的營運實績與獲利能力。

德微預估第二期產品線擴增投資效益將於明年上半年全數發酵，屆時產能將可提升40%，對德微未來長期發展，賦有非常重要意義，也使德微自動化生產進入下一個里程碑。