德微新佈局 砸逾三億元啟動第二期自動化生產線擴編

二極體大廠德微（3675）今（18）日宣布，在4月16日經董事會通過，因應集團資源整合，將配合集團市場需求，預計投資新台幣三億元啟動第二期自動化生產線擴編。

德微科技董事會通過的產線擴編總金額為美金10,657,510元，合計約新台幣三億四佰萬元，將以自有資金與舉債方式進行一次性之投入；主要投資項目為針對車用市場、工業應用市場及高端手機市場而擴建之自動化生產線。

有鑑於汽車市場與高端電子相關產品之應用快速增長，目前之產線已遠遠供不應求；故德微科技將加速擴建最新自動化生產設備產線，以迎接未來集團客户訂單之需求。同時自動化產線之建立，將可減少60%以上之人工操作成本，亦可望提升公司之封裝毛利率達15% 以上。

德微科技董事會已於2020年九月份通過此一自動化產品線之第一期投資計劃，該計劃之總金額約新台幣六千五佰萬元，現已全數架構完畢，試機情況符合預期；適逢今年電子產品需求大增，德微科技於去年已超前部署，該新產線現已進入市場認證階段，預計在今年Q3正式量產交貨，即可增加德微科技之營運實績與獲利能力。

預計此次產品線擴增之投資效益將於2022年上半年全數發酵，屆時產能將可提升40%，對德微科技之未來長期發展，賦有非常重要之意義，也使德微科技之自動化生產進入下一個里程碑。