劉德音、魏哲家談展望 對台積電前景充滿興奮

台積電今年股東常會致股東報告書出爐，台積電董事長劉德音與總裁魏哲家指出，去年全世界遭逢新冠疫情重創，對台積而言深具挑戰、但也是顯著成長與進步的一年。展望未來，或許總體經濟不確定性將持續存在，但台積仍將持續增強基本面，進一步擴大技術差異化，對公司前景充滿興奮。

面向未來，劉德音與魏哲家表示，進入5G時代，AI和5G應用對數位運算效能需求永無止境。一個更聰明且智慧的世界需要大量運算能力及更高標準的功耗效率，驅動對先進半導體技術的強勁需求。

台積憑藉在先進製程技術的領先、廣泛的特殊製程技術組合和3DIC解決方案、無與倫比的製造能力，以及與客戶深入的合作夥伴關係，台積正處於絕佳位置，能夠掌握未來幾年產業大趨勢的成長。

劉德音與魏哲家強調，台積仍將持續增強公司基本面，以進一步擴大技術差異化，堅持專業積體電路製造服務商業模式，對公司前景充滿興奮。

回顧去年，是全世界遭逢新冠肺炎重創的一年，全球經濟與社會也經歷巨大動盪，然而，在家工作和遠距學習等趨勢隨之興起，加速數位轉型，使半導體產業需求依舊持穩。

受惠客戶對台積領先業界的5奈米及7奈米技術的強勁需求，台積營收連續11年締造歷史新高紀錄，去年營收以美元計算，年增31.4%，而全球半導體產業較前一年成長約10%。

以新台幣計算，台積電去年營收1兆3,392億5,500萬元，年增25.2%，稅後純益5,178億9,000萬元，每股純益19.97元。

劉德音與魏哲家指出，去年在5G及高效能運算（HPC）應用產業大趨勢驅動下，使半導體晶片內含量得到提升，台積將當年度資本支出增加至172億美元。

由於台積進入另一波更高的成長期，將會持續投資以掌握隨之而來的商機。