五大應用領域 台積電最看好物聯網

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

台積電董事長劉德音與總裁魏哲家指出，受惠5G智慧手機持續增產與高效能運算（HPC）持續力道，今年整體電子產品需求進一步增加，以手機、高效能運算、物聯網等五大應用領域來看，物聯網因藍牙耳機、智慧手表與智慧音箱等產品持續成長，預估物聯網裝置單位出貨量年增三成，為所有領域成長之冠。

台積去年不含記憶體，其產出占全球半導體產值24%，較2019年的21%增加，此係因5G及高效能運算產業大趨勢相關應用推升台積成長所致。

展望未來，受惠5G智慧手機持續增產與高效能運算持續力道，支撐加速數位轉型，台積預測今年整體電子產品需求將進一步增加，整體半導體產業（不含記憶體）將因而呈現低十位數百分比成長。

去年主要高效能運算產品單位出貨量成長11%。今年預期高效能運算平台單位出貨量將呈現高個位數百分比成長，預計將有多項因素推動高效能運算平台需求。

在物聯網方面，去年物聯網裝置單位出貨量成長17%，今年由於藍牙耳機、智慧手表與智慧音箱等產品持續成長，物聯網裝置單位出貨量將呈現約30%成長。

物聯網 藍牙耳機 智慧手機

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