中科聯合徵才釋出逾1400個職缺 媒合率近六成

因應園區發展及廠商用人需求，科技部中科管理局與台中市勞工局攜手，今(17)日共同舉辦「2021牛轉薪機．犇向科技新時代」中科園區廠商聯合徵才活動，統計初步媒合率近六成。

中科管理局長許茂新表示，中科園區不畏新冠疫情影響，去年營業額創歷史新高達9,360億元，展望今年，疫情帶動遠距及宅經濟商機，加上車用晶片新興科技應用等利多，可望續推升中科營業額，中科躍身兆元園區將指日可待。

今年3月底，中部科學園區就業人數已達5萬1,872人，中科管理局為積極協助廠商尋覓人才，填補人力缺口， 已陸續舉辦33場次的單一廠商徵才活動。

此次徵才活動共有友達光電（2409）、台灣美光、台灣康寧、台灣精銳、永勝光學、先進光電、矽品精密、聯友科技、華凌光電、旭東機械、橋椿金屬等24家園區廠商，釋出工程師、技術員、行政人員等逾1,400個職缺，活動期間各知名大廠徵才攤位前求職人潮絡繹不絕，希望能爭取到適合的工作。

為配合防疫措施，廠商徵才採取實體與視訊雙軌制，參加者配合量體溫、戴口罩、酒精消毒及採實名制入場。