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21日起智慧顯示展 秀五大主題

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹報導
圖／經濟日報提供
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Touch Taiwan 2021智慧顯示系列實體展今年強勢回歸，透過整合「智慧顯示」、「智慧製造」、「先進設備」、「工業材料」與「新創學研」五大主題，串聯電子業上、中、下游完整產業鏈，共吸引海內外296家廠商共襄盛舉，使用超過800個攤位，是台灣上半年度規模最大、最具指標性的國際電子製造產業盛會。

今年採跨域整合，全面升級，將於21至23日於台北南港展覽館登場。開幕典禮於21日邀請到副總統賴清德、經濟部工業局局長呂正華、生策會副會長楊泮池、友達董事長彭双浪、總經理柯富仁、群創董事長洪進揚、大量科技董事長王作京、志聖工業董事長梁茂生等產官學研單位代表，為展覽揭開序幕。

典禮中並將成立「經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟」，致力推動顯示科技跨產業、跨單位及跨領域的合作，提升台灣產業的國際競爭力

「智慧顯示」以面板雙虎友達、群創為首，加上元太、康寧、默克、GIS、明基材、誠美材等重量級廠商大秀最新技術與應用產品；「智慧製造」則由包含盟立、東佑達、台灣三豐、東捷、漢錸、所羅門等知名企業，提供從軟硬體設備至系統整服務等多元產品。

「先進設備」集結了志聖、均豪、大量、帆宣、亞智等業界領導廠商，展現台灣在半導體與顯示器產業強大競爭力；「工業材料」將有長興材料、大東樹脂、富馨、日澤、尚偉、光采、光令、優鈦、德淵等眾多本土材料商，打造台灣最大工業材料專業平台；「新創學研」則跨足數位轉型、精準醫療、智慧工廠、智慧城市與智慧零售五大領域，邀請38家廠商現場和產業交流，建構合作生態系，創造新商機。

「Micro & Mini LED專區」，獲得富采、錼創、漢民、達運、宏齊、VEECO、Zymergen等首度參展的廠商支持。

競爭力 半導體

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