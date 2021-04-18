蘋果21日發新品 供應鏈進補

蘋果春季新產品發布會將在台灣時間21日凌晨登場，外界認為，蘋果可能發表新款的iPad Pro、iPad mini 6、Apple Pencil、AirTags、iMac與AirPods 3等新一代產品，將為台灣供應鏈廠商，增添第2季成長力道。

以iPad產品來說，高階iPad的組裝廠為鴻海，平價iPad組裝廠為仁寶，由於新一代iPad Pro將搭載A14X晶片，台積電可望受惠，另外，還將採用Mini LED，使得富采投控，台表科，GIS業成等，同步受惠。

值得注意的是，近期外電報導，新款iPad Pro正面臨良率不佳的問題，至少一家MiniLED製造商最近被迫暫停生產，因此，新款iPad Pro發布後，預期想拿到新品iPad Pro，恐怕也需要耐心等上一段時間，顯示供應商的出貨，恐怕面臨短期的卡關。

至於Apple Pencil方面，供應鏈包括組裝的仁寶、提供主板的欣興、機構件的新日興、供應電池軟硬板的欣興與燿華、提供電池的新普與石英元件的晶技等。

AirTags的供應鏈主要是日月光旗下的環旭電子。AirTags的外觀，可能是一個圓形的貼片式設計，像是一個小盤子。使用者可以將AirTags貼在任何的配件及物體上，比如充電寶、遙控器等，用於防丟失。

比如使用者與AirTags離開一定的距離後，手機將收到通知，並發出提示音。使用者還可以設定「安全位置」，在這個範圍內離開物品時，手機不會發出丟失提醒。

至於iMac的主力供應商為廣達，並將採用新的Apple Silicon晶片。

新一代的AirPods 3，供應鏈包括軸承廠新日興，聲學元件廠美律、康控-KY，IC載板景碩，軟版臻鼎-KY、欣興，代工廠英業達，與立訊合作連接器廠的宣德等。

外界認為，新一代的平價AirPods外觀會看齊現有的AirPods Pro產品，新一代的AirPods無論是耳機外觀，還是充電殼都將會與AirPods Pro十分相像。傳聞指出，AirPods 3的耳機柄相較於前一代明顯縮短一些，但還是比AirPods Pro稍長，同樣都將採用半入耳設計方式，且可能支援主動降噪功能。