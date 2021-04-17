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智能家電成為趨勢 歌林推出聲控咖啡機強調動口不動手

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
智能家電成為家電業趨勢，歌林家電推出聲控咖啡機 ，強調動口不動手的科技新體驗。圖／歌林提供
智能家電成為家電業趨勢，歌林家電推出聲控咖啡機 ，強調動口不動手的科技新體驗。圖／歌林提供

智能家電成為家電業趨勢，憶聲電子（3024）旗下歌林家電推出聲控咖啡機， 強調「動口不動手」的科技新體驗，訴求感受居家智慧家電帶來的便利。

憶聲指出，在2021台北世貿家電展中， 首度亮相智慧空調家電，現場並有「智能體驗區」，讓消費者搶先感受居家智慧家電帶來的便利。

憶聲集團旗下除了歌林品牌，還有德國品牌AXION，此次推出全新聲AXION控智慧咖啡機，擁有「APP遠控」、「聲控」、「一鍵完成」三大特色的聲控智慧咖啡機，功能實用、設計人性化，也兼顧時尚外型時尚、親民價格，輕鬆方便就有美味咖啡隨時可以喝。

歌林家電表示，長期致力於推廣「用心發現、 盡享台灣之美」的企業經營文化，台灣最美的風景是人，以人為出發點，創造方便、人性化的設計，提供實惠的高品質家電，一直是秉持的信念。

歌林家電強調，2021全新上市360度無死角的智慧聲控主機(小飛碟)，具有AI語言深度學習，內建先進的類神經網路語言識別晶片，在不需要連接網路的情況下，可以直接學習任何語言，並搭載最新的物聯網AI邊緣計算語音辨識系統及紅外線控制器 ，聲控距離最遠可達10公尺。

隨插即用的簡單設計，不需透過Wi-Fi、不用安裝APP或設定，從小朋友到長輩，都可以輕鬆使用，簡簡單單出一張嘴，即可在家享受「說得比做的容易」的便利生活。

歌林家電表示，來一趟「智能體驗區」，搶先享受居家智慧家電帶來的便利感。回家只要輕輕鬆鬆靠在沙發上，用說的，就能開燈、開電視、轉台、開冷氣，想聽音樂、想要喝杯咖啡，只要喊一聲，都可以幫您準備好。卸下一整天的忙碌與疲勞，享受「動口不動手」的休息時光。

智慧家電 咖啡

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