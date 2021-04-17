台積電看好今年五大應用市場成長 物聯網可望年增三成

台積電（2330）董事長劉德音與總裁魏哲家指出，受惠於5G智慧型手機的持續增產與高效能運算的持續力道，今年整體電子產品需求將進一步增加，以智慧手機、高效能運算、物聯網等五大應用領域來看，台積估手機市場於今年將呈現高個位數百分比成長，而物聯網因藍牙耳機、智慧手錶與智慧音箱等產品的持續成長，預估物聯網裝置單位出貨量將呈現約30%的成長，為所有領域成長之冠。

去年台積保持其在全球半導體業之積體電路製造服務領域的領導地位，不含記憶體，其產出佔全球半導體產值的24%，較2019年的21%增加，此係因5G及高效能運算（HPC）產業大趨勢相關應用推升台積成長所致。

台積電表示，去年全球整體半導體市場（不含記憶體）的產值達到美金3,590億元，年增10%。其中，從事半導體製造的積體電路製造服務業產值增加至美金800億元，年成長率較民國一百零八年強勁增長20%。

展望產業未來，去年台積強勁成長，主要是受到市場對5G智慧型手機及高效能運算產品的需求增加所驅動。在疫情大流行期間，隨著「居家防疫」和「在家工作」情形的增加，又進一步推動這些需求的增加。

同時，為因應市場需求及供應鏈的高度不確定性，電子產品供應鏈的庫存水位更高，此亦貢獻了積體電路製造服務業與台積的成長。

劉德音與魏哲家認為，受惠於5G智慧型手機的持續增產與高效能運算的持續力道，以支撐加速數位化轉型，我們預測今年整體電子產品需求將進一步增加，整體半導體產業（不含記憶體）將因而呈現低十位數百分比成長。

從智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子與消費性電子產品等應用來看；去年智慧型手機出貨年減9%，反映出它們在許多先進國家和中國市場的高滲透率，以及疫情全球大流行對消費者購買力的影響。

隨著5G商用化持續加速，新的5G智慧型手機將縮短整體換機週期，台積公司預期智慧型手機市場於今年將呈現高個位數百分比成長。

高效能運算部分，高效能運算平台包括個人電腦、平板電腦、遊戲機、伺服器、基地台等。去年主要高效能運算產品單位出貨量成長了11％，主要是受惠於疫情造成的「宅經濟」與快速的5G基地台部署的推動。

繼去年強勁成長之後，今年預期高效能運算平台單位出貨量將呈現高個位數百分比成長，預計將有多項因素推動高效能運算平台需求。

在物聯網方面，物聯網平台包含各式各樣聯網裝置，如智慧穿戴、智慧音箱與監視系統等。受到疫情影響，去年物聯網裝置單位出貨量成長17%，藍牙耳機、智慧穿戴與智慧健康產品為主要成長動能。

展望今年，由於藍牙耳機、智慧手錶與智慧音箱等產品的持續成長，物聯網裝置單位出貨量將呈現約30%的成長。

至於車用電子部分，去年因為全球經濟受到疫情大流行影響，全世界汽車單位銷售量衰退14%；然而今年由於預期全球經濟的復甦，特別是汽車市場，汽車單位銷售量將呈現低十位數百分比的反彈。

消費性電子產品部分，去年消費性電子產品單位銷售量衰退7%，展望今年，整體消費性電子產品出貨量預計將微幅反彈。