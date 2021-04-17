台積股東報告書出爐 劉德音、魏哲家： 對前景充滿興奮

晶圓代工龍頭台積電（2330）致股東報告書出爐，台積電董事長劉德音與總裁魏哲家指出，去年是全世界遭逢新型冠狀病毒疫情重創的一年，對台積電而言是深具挑戰、但也是顯著成長與進步的一年。展望未來，劉德音與魏哲家強調，或許總體經濟的不確定性將持續存在，台積仍將持續增強公司的基本面，以進一步擴大技術的差異化，對於公司的前景充滿興奮。

劉德音與魏哲家表示，疫情大流行帶來的挑戰，使台積更加致力於實現創新以增進人們的生活福祉。數位科技幫助我們渡過了疫情的衝擊，使我們在這個困難的時刻能夠安全的在家工作、學習及娛樂，並依舊能夠和遠方的親友保持聯繫。此外，隨著科技在人們生活中扮演越來越重要的角色，它也加速了社會的數位轉型。

進入5G時代，AI和5G應用對數位運算效能的需求永無止境。一個更聰明且智慧的世界需要大量的運算能力及更高標準的功耗效率，從而驅動了對先進半導體技術的強勁需求。

憑藉著在先進製程技術的領先、廣泛的特殊製程技術組合和3DIC解決方案、無與倫比的製造能力，以及與客戶深入的合作夥伴關係，台積正處於絕佳的位置，能夠掌握未來幾年產業大趨勢的成長。

或許總體經濟的不確定性將持續存在，台積仍將持續增強公司的基本面，以進一步擴大技術的差異化。我們堅持專業積體電路製造服務商業模式，並且和全球IC設計創新者攜手，共同釋放創新。我們對於公司的前景充滿興奮。

回顧去年，劉德音與魏哲家指出，去年是全世界遭逢新型冠狀病毒疫情重創的一年，隨著疫情的蔓延，數百萬人喪失了性命，許多城市進入了封城狀態，全球經濟與社會也經歷了巨大的動盪，然而，在家工作和遠距學習等趨勢隨之興起，加速了數位轉型，使得半導體產業的需求依舊持穩。

去年對於台積而言是深具挑戰的一年，但也是顯著成長與進步的一年。面臨全球疫情帶來的動盪與地緣政治的緊張局勢，我們與客戶積極合作，並且加強技術領先、卓越製造，以及客戶信任的承諾。

受惠於客戶對於我們領先業界的5奈米（N5）及7奈米（N7）技術的強勁需求，台積的營收連續11年締造了歷史新高的紀錄，去年的營收以美金計算，年增31.4%，而全球半導體產業較前一年成長約10%。

劉德音與魏哲家認為，去年在5G及高效能運算（HPC）應用的產業大趨勢驅動之下，使半導體晶片內含量得到提升，台積將當年度資本支出增加至172億美元。由於台積進入了另一波更高的成長期，我們將會持續投資以掌握隨之而來的商機。

在企業發展方面，台積於去年5月，宣布有意在美國亞利桑那州興建和營運一座先進晶圓廠。此座廠房將採用台積的N5技術，規劃月產能為2萬片晶圓，預計於民國一百一十三年開始量產。此一美國晶圓廠使台積能夠擴大我們的技術生態系統，為客戶和夥伴提供更好的服務，也為台積公司提供了更多接觸全球人才的機會。