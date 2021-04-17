LG於5月來台上市雙迴轉變頻空調 全機型內建WiFi IoT

台灣 LG 電子推出 DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調，訴求引領業界，四大系列的豪華清淨、旗艦冷暖、旗艦單冷、經典冷暖全系列皆內建 WiFi，支援 LG ThinQ App 遠端串聯監控，透過App能遠端控制家用空調還有監控空調耗電量等多重功能。將於5月在各大通路上市販售。

台灣 LG 電子副總經理羅時景表示，IoT 智慧物聯時代來臨， WiFi 雙迴轉變頻空調 2021 全系列皆內建 WiFi 功能，致力打造家用物聯網生態，讓消費者享受智慧、便利生活。 LG ThinQ App 不斷升級，在Google Play 商店更獲得4.2高分的使用者肯定。能隨時遠端操控，簡易操作介面可依需求輕鬆調整，隨時控管電力使用量進行能源監測，還能設定目標，有效管理用電量，即時監測室內空氣品質，關注家人健康。

變頻空調全系列皆採用雙迴轉變頻壓縮機，具有較大運轉頻率，降低運轉時的能源轉換耗損，節省更多能源更加省電，也讓空調運轉更加穩定，運轉時更安靜，同時比傳統定頻壓縮機冷卻速度更快、範圍更廣、持續時間更長，皆符合 CSPF 能效 1 級規範，且提供 10 年保固。

羅時景指出，豪華清淨系列，結合冷氣、空氣清淨機與除濕機多重優點，內建自動乾燥清潔功能，保持機體乾燥，避免黴菌跟酸臭味產生，搭配懸浮微粒感應器、負離子產生器、強力靜電微塵濾網、燈號數據空氣品質雙重智慧顯示器等多項功能，有效淨化空氣、抑制除臭，還搭載 LG 獨特 UV nano 技術，有效消毒細菌，減少有害物質、提供清淨好空氣守護家人。

他強調，LG 致力提供消費者便利且智慧的美好生活體驗，看好台灣空調市場， 深入了解消費者需求與期望，除硬體技術上不斷創新，軟體應用上持續升級，期望藉由完整家用物聯網生態，致力實現美好居家生活，為智慧家電市場樹立標竿典範。