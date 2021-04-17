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LG於5月來台上市雙迴轉變頻空調 全機型內建WiFi IoT

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
LG來台發表 DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調新產品，全系列機型內建WiFi，完整串聯IoT智慧生活。圖／台灣LG提供
LG來台發表 DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調新產品，全系列機型內建WiFi，完整串聯IoT智慧生活。圖／台灣LG提供

台灣 LG 電子推出 DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調，訴求引領業界，四大系列的豪華清淨、旗艦冷暖、旗艦單冷、經典冷暖全系列皆內建 WiFi，支援 LG ThinQ App 遠端串聯監控，透過App能遠端控制家用空調還有監控空調耗電量等多重功能。將於5月在各大通路上市販售。

台灣 LG 電子副總經理羅時景表示，IoT 智慧物聯時代來臨， WiFi 雙迴轉變頻空調 2021 全系列皆內建 WiFi 功能，致力打造家用物聯網生態，讓消費者享受智慧、便利生活。 LG ThinQ App 不斷升級，在Google Play 商店更獲得4.2高分的使用者肯定。能隨時遠端操控，簡易操作介面可依需求輕鬆調整，隨時控管電力使用量進行能源監測，還能設定目標，有效管理用電量，即時監測室內空氣品質，關注家人健康。

變頻空調全系列皆採用雙迴轉變頻壓縮機，具有較大運轉頻率，降低運轉時的能源轉換耗損，節省更多能源更加省電，也讓空調運轉更加穩定，運轉時更安靜，同時比傳統定頻壓縮機冷卻速度更快、範圍更廣、持續時間更長，皆符合 CSPF 能效 1 級規範，且提供 10 年保固。

羅時景指出，豪華清淨系列，結合冷氣、空氣清淨機與除濕機多重優點，內建自動乾燥清潔功能，保持機體乾燥，避免黴菌跟酸臭味產生，搭配懸浮微粒感應器、負離子產生器、強力靜電微塵濾網、燈號數據空氣品質雙重智慧顯示器等多項功能，有效淨化空氣、抑制除臭，還搭載 LG 獨特 UV nano 技術，有效消毒細菌，減少有害物質、提供清淨好空氣守護家人。

他強調，LG 致力提供消費者便利且智慧的美好生活體驗，看好台灣空調市場， 深入了解消費者需求與期望，除硬體技術上不斷創新，軟體應用上持續升級，期望藉由完整家用物聯網生態，致力實現美好居家生活，為智慧家電市場樹立標竿典範。

LG WiFi 空氣品質

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