電視漲價三星將開第一槍 預估調漲10到15%

受到電視面板漲價、晶片短缺影響，液晶電視漲價三星將開第一槍 ，4月22日在台灣三星新產品發表會預估將宣布調漲10到15%；另，受到銅價、海運及貨櫃漲價影響，白色家電約要調漲10%，市場預期時間點將從5月陸續開始。 上市家電大廠的禾聯碩(5283)、聲寶等均坦承，目前成本壓力很大都在苦撐，但勢必反映成本，調派幅度則會跟進市場腳步。

台灣三星主管今(16)日指出，對於經銷商反映三星液晶電視即將調高售價10到15%，沒有否認，最終定價將在22日的液晶電視新產品發會宣布。

三星是全球第一大液晶電視品牌；三星的調漲售價，將引發業界跟進，畢竟電視面板自去年6月以來不斷漲價，下游的品牌已經無法承受成本大幅上揚的壓力。

禾聯碩指出，液晶電視醞釀調整價格已經是趨勢，業界將會跟進這一波三星調漲電視的動作，5月是起漲的時間點；冰箱、洗衣機、冷氣的白色家電零件，包括銅價大漲，紙箱、包裝用棧板等的許多原材料都上揚，加上海運、貨櫃等亦都漲價，是白電也不得反應售價的關鍵。

聲寶表示，單是電視面板的報價有的已經上揚二至三成，甚至有三至四成的，將會適度反應成本；下游供應鏈已經告知，白色家電不再接單，5月起重新報價，漲幅還在等候告知中。

台北電器空調3C影音大展16至19日開展，主辦大會台北市電器公會理事長廖全平表示，第一天在世貿一館即湧現人潮，消費者深知家電產品有漲價的趨勢，在世貿展可以買到維持售價及贈品優惠，在電視、冰箱、洗衣機、冷氣以及小家電都是熱門的銷售商品。

也是雅光電器董事長的廖全平指出，台灣三星新產品發表會預估將宣布調漲10到15%；受到銅價、海運及貨櫃漲價影響，白色家電也約要調漲10%，家電業者不得不反應成本，身為通路也已接到家電品牌業者調漲的告知。

他說：「4月是家電新產品推出的季節，此次將可帶動銷售業績達17億元，年增二位數。政府嘉惠國中小學班班有冷氣，7月開始安裝，那時候是夏季空調冷氣安裝旺季，建議消費者提早購買安裝，以免找不到安裝師傅。另外，原物料不斷上漲，面板短缺與運費大漲，

亦是刺激買氣的要因。」