電視漲價三星將開第一槍 預估調漲10到15%

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
台北電器空調3C影音大展16日開展，台北市長柯文哲(右二)到禾聯碩攤位參觀最新的家電產品。記者張義宮／攝影
台北電器空調3C影音大展16日開展，台北市長柯文哲(右二)到禾聯碩攤位參觀最新的家電產品。記者張義宮／攝影

受到電視面板漲價、晶片短缺影響，液晶電視漲價三星將開第一槍 ，4月22日在台灣三星新產品發表會預估將宣布調漲10到15%；另，受到銅價、海運及貨櫃漲價影響，白色家電約要調漲10%，市場預期時間點將從5月陸續開始。 上市家電大廠的禾聯碩(5283)、聲寶等均坦承，目前成本壓力很大都在苦撐，但勢必反映成本，調派幅度則會跟進市場腳步。

台灣三星主管今(16)日指出，對於經銷商反映三星液晶電視即將調高售價10到15%，沒有否認，最終定價將在22日的液晶電視新產品發會宣布。

三星是全球第一大液晶電視品牌；三星的調漲售價，將引發業界跟進，畢竟電視面板自去年6月以來不斷漲價，下游的品牌已經無法承受成本大幅上揚的壓力。

禾聯碩指出，液晶電視醞釀調整價格已經是趨勢，業界將會跟進這一波三星調漲電視的動作，5月是起漲的時間點；冰箱、洗衣機、冷氣的白色家電零件，包括銅價大漲，紙箱、包裝用棧板等的許多原材料都上揚，加上海運、貨櫃等亦都漲價，是白電也不得反應售價的關鍵。

聲寶表示，單是電視面板的報價有的已經上揚二至三成，甚至有三至四成的，將會適度反應成本；下游供應鏈已經告知，白色家電不再接單，5月起重新報價，漲幅還在等候告知中。

台北電器空調3C影音大展16至19日開展，主辦大會台北市電器公會理事長廖全平表示，第一天在世貿一館即湧現人潮，消費者深知家電產品有漲價的趨勢，在世貿展可以買到維持售價及贈品優惠，在電視、冰箱、洗衣機、冷氣以及小家電都是熱門的銷售商品。

也是雅光電器董事長的廖全平指出，台灣三星新產品發表會預估將宣布調漲10到15%；受到銅價、海運及貨櫃漲價影響，白色家電也約要調漲10%，家電業者不得不反應成本，身為通路也已接到家電品牌業者調漲的告知。

他說：「4月是家電新產品推出的季節，此次將可帶動銷售業績達17億元，年增二位數。政府嘉惠國中小學班班有冷氣，7月開始安裝，那時候是夏季空調冷氣安裝旺季，建議消費者提早購買安裝，以免找不到安裝師傅。另外，原物料不斷上漲，面板短缺與運費大漲，

亦是刺激買氣的要因。」

廖全平強調，台北電器大展是國內年度最大電器展會，今年展出600攤位為歷年最大，展出2021家電新品，有許多應用5G串聯的智慧家電。電器產業支持政府打造綠色家園，推出節能省水、符合環保的創新產品，為鼓勵多使用節能家電，購買節能空調、冰箱、除濕機最多可獲退還省2,000元。

台北電器空調3C影音大展開展，聲寶總經理許經朝表示，以豐富贈品來吸引家用冷氣買氣，預期今年銷售量有二位數成長。記者張義宮／攝影
台北電器空調3C影音大展開展，聲寶總經理許經朝表示，以豐富贈品來吸引家用冷氣買氣，預期今年銷售量有二位數成長。記者張義宮／攝影
奇美家電推出購買大4K液晶顯示器50型以上，可抽最高萬元現金紅包。記者張義宮／攝影
奇美家電推出購買大4K液晶顯示器50型以上，可抽最高萬元現金紅包。記者張義宮／攝影

電視面板 智慧家電 三星

延伸閱讀

台北電器空調影音3C大展 CHIMEI奇美家電推多重優惠

龔明鑫：政府推動節能減碳 一年節電達4億度

國際油價收斂漲勢 金價和銅價連二日下跌

海運三雄 Q1盈餘將躍升

相關新聞

半導體市場估增12% 台積電：物聯網出貨成長30%

台積電預期今年不含記憶體的半導體市場可望成長12%，智慧手機及高效能運算等市場可望同步成長，物聯網裝置出貨量成長30%，...

鴻海深圳廠區 啟動招工

鴻海深圳龍華廠區與觀瀾廠區的四大事業群近期啟動招工。外界認為可能是為了主力客戶華為與Google的訂單需求，並為下半年智...

MIH電動車平台聯盟 1,500家業者加入

鴻海技術長魏國章昨（16）日表示，MIH電動車平台聯盟從去年10月中旬推動以來，已有全球1,500家軟硬體廠商加入，規模...

英特爾與台晶圓代工廠競合 備受關注

英特爾宣布IDM 2.0策略，一面強化自製，又要台積電等晶圓代工廠加強合作，競合關係受業界關注。業界認為，英特爾新戰略暫...

英特爾擴大代工合作 在台徵研發支援人才

晶片大廠英特爾擴大與第三方晶圓代工廠合作，規劃增加在台相關人力。英特爾新竹辦公室總經理謝承儒昨（16）日表示，新竹辦公室...

台積電6月董事改選 施振榮卸任獨董

晶圓代工龍頭台積電今年6月8日股東會將改選董事，昨（16）日宣布十位董事被提名人，從2000年起擔任獨立董事的宏碁集團創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。