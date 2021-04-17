英特爾擴大代工合作 在台徵研發支援人才

晶片大廠英特爾擴大與第三方晶圓代工廠合作，規劃增加在台相關人力。英特爾新竹辦公室總經理謝承儒昨（16）日表示，新竹辦公室將是英特爾IDM 2.0策略中，擴大使用第三方晶圓代工的關鍵，將成立全新的晶片設計支援團隊，確保與台灣的晶圓代工廠如台積電、聯電等保持良好溝通與合作。

英特爾日前宣布IDM 2.0策略，包括三大方向，一是內部繼續生產大多數產品，擴大自有晶圓廠產能；二是擴大提供晶圓代工服務；第三是擴大利用第三方晶圓代工產能。謝承儒指出，IDM 2.0策略中，利用第三方晶圓代工產能是與台廠合作，英特爾新竹辦公室將扮演重要角色。

英特爾於2011年初在新竹設立據點。謝承儒說，新竹辦公室一直都有徵才，大多偏重營運，以及和封測相關供應鏈合作業務。這次招募人才項目很多，主要是支持擴大利用第三方晶圓代工產能的計畫，首次徵求邏輯設計與實體設計相關研發支援人才。

他表示，要與晶圓代工廠合作，相關人員必須具備晶片設計的概念，熟悉晶圓代工投片或製造流程，擔任晶片設計與代工製造之間的溝通橋樑。

英特爾新竹辦公室已經開出數十個職缺，謝承儒表示，希望利用台灣的獨特人才軟硬整合能力優勢，後續依照發展進度，有可能增加更多人力。