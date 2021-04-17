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鴻海深圳廠區 啟動招工

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導
圖／經濟日報提供
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鴻海深圳龍華廠區與觀瀾廠區的四大事業群近期啟動招工。外界認為可能是為了主力客戶華為與Google的訂單需求，並為下半年智慧手機傳統旺季人力需求預做準備。非蘋陣營訂單回流，可挹注鴻海第2季業績。鴻海昨（16）日表示，不評論單一客戶。

鴻海深圳龍華iDPBG事業群、ACKN事業群、Polight事業群以及觀瀾的iDPBG事業群四大廠區啟動招工。深圳廠區的iLVBG事業群也同步進行招工，喊出滿三個月入職獎金人民幣1,260元。

龍華與觀瀾的iDPBG事業群主要為蘋果代工智慧手機，近年大陸招工困難度大增，外界推測，iDPBG事業群罕見在第2季招工，主要為新款智慧手機的開發與試產，也為下半年生產暖身。

至於ACKN事業群主力客戶是華為，華為與旗下手機廠榮耀已分家，榮耀董事長萬飈表示，全面恢復和全球供應夥伴合作，2021年將在研發上投入10億美元，今年中時將推出主打旗艦、高階市場的兩大系列手機產品。

iLVBG事業群成立於2014年，隸屬鴻海旗下CAA事業群，主要據點在深圳廠區和河北廊坊廠區，目前iLVBG事業群員工約3萬名。iLVBG事業群主要供應中國大陸手機品牌客戶，也協助Google手機開發與量產。

市場人士推測，Google可能在10月推出Pixel 6智慧手機，不排除採用自家研發、採用5奈米製程技術的Whitechapel晶片；鴻海與Google合作關係密切的事業群對外招工，應為Google新機組裝製造需求。

至於鴻海的Polight事業群負責手機攝像頭組裝測試，以及SMT產品打標包裝，配合手機生產，零組件相關的事業群人力需求也啟動。

鴻海3月營收4,412.17億元，月增9.78%、年增26.91%；第1季營收1.34兆元，季減33.1%、年增44.49%。單月、單季均寫下同期新高。展望第2季，美系外資認為將面臨iPhone新舊產品的轉換期，但雲端伺服器需求暢旺，以及蘋果新款iPad產品出貨推升，第2季營收可望小幅季減2%到5%。

智慧手機 鴻海

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