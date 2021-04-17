英特爾與台晶圓代工廠競合 備受關注

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

英特爾宣布IDM 2.0策略，一面強化自製，又要台積電晶圓代工廠加強合作，競合關係受業界關注。業界認為，英特爾新戰略暫時避免與台積電短兵相接，還可以攜手「次要對手」，先為自己的生產彈性加分，對付在中央處理器（CPU）領域的最大對手超微（AMD），甚至是有意新加入戰局的NVIDIA等。

英特爾與台積電等第三方晶圓代工廠合作由來已久，英特爾陸續併購多家公司，被併購的企業本來就是晶圓代工廠的客戶，被併購後也持續外包代工，英特爾的繪圖晶片先前也委由台積電生產。

英特爾在IDM 2.0策略中強調要增加自有生產，但也首次將釋出核心產品訂單，PC端與資料中心相關領域的CPU晶片，將於2023年由台積電為其提供模組中一部分晶片塊的代工製造服務。雖然英特爾沒有揭露與台積電合作的CPU晶片更多細節，但外界依照台積電的先進製程發展時程來推估，屆時應該是以3奈米製程技術為英特爾代工。

台積電 晶圓代工廠 英特爾

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