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台積電6月董事改選 施振榮卸任獨董

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工龍頭台積電今年6月8日股東會將改選董事，昨（16）日宣布十位董事被提名人，從2000年起擔任獨立董事的宏碁集團創辦人施振榮，今年將功成身退，其餘人選全數沒有改變。台積電新提名美國麻省理工學院校長拉斐爾．萊夫為獨董候選人。

台積電下屆董事候選人名單，包括四位現任董事劉德音、魏哲家、曾繁城、龔明鑫，以及五位現任獨立董事，分別為英國前電信公司執行長彼得．邦菲、國家表演藝術中心前董事長陳國慈、應材前董事長麥克．史賓林特、賽靈思前總裁摩西．蓋弗瑞洛夫、台達電董事長海英俊。

因施振榮今年卸任獨董，台積電提名新的獨立董事候選人拉斐爾．萊夫，台積電提供資料指出，他是美國國家發明家科學院院士、麻省理工學院校長，應材Growth Technical Advisory Board共同主席。

施振榮在2000年時，由台積電創辦人張忠謀親自邀請擔任台積電董事，台積電董事長劉德音也感謝施振榮對台積電的貢獻。

台積電 施振榮

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