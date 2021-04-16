英特爾為與台積電等第三方代工廠合作 釋出新竹職缺

晶片大廠英特爾因應要擴大與第三方晶圓代工廠合作，尤其是台廠，所以規畫增加在台相關人力。英特爾新竹辦公室總經理謝承儒表示，新竹辦公室將是英特爾IDM 2.0策略中，擴大使用第三方晶圓代工的成功關鍵，將召募過去沒有的晶片設計支援人才，確保未來與台灣的晶圓代工廠如台積電（2330）、聯電（2303）等，能保持良好的溝通與合作。

英特爾日前宣布IDM 2.0策略，包括三大方向，一是會繼續在內部生產大多數產品，將擴大自有晶圓廠產能，二是打算擴大提供晶圓代工服務，第三則是擴大利用第三方晶圓代工產能。謝承儒指出，當中與台灣晶圓代工廠相關的項目就是利用第三方晶圓代工產能，而在這其中，英特爾新竹辦公室就會扮演重要角色。

英特爾於2011年初開始在新竹設立據點，過去英特爾新竹辦公室大多偏重營運，以及封測相關供應鏈合作業務。謝承儒說，這些年來新竹辦公室的人力持續增長，而這次招募人才，大部分都是為了支持擴大利用第三方晶圓代工產能的計畫，新竹辦公室也已展開相關招募動作，目前已經開出數十個職缺。

謝承儒提到，這次招募的人才項目很多，其中首次徵求的是邏輯設計與實體設計相關研發支援人才。畢竟與晶圓代工廠緊密合作，相關人員必須具備晶片設計的概念，甚至得熟悉晶圓代工的投片或製造流程，擔任晶片設計與代工製造之間的溝通橋樑。