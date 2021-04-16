廣達「設計學習」計畫 納入教育部美感教育計劃項目
在台灣國小教育現場深受教師、家長喜愛的廣達（2382）「設計學習」計畫，經過八年的深耕實踐，已獲得教育部肯定，並納入教育部美感教育計劃項目之一。
廣達「設計學習」計畫，是一種改變傳統課堂著重教師台上不斷講的教學模式，轉換以學生為主，教師從旁指導，讓學生主動思考與勇於表達的一種雙向互動方式。計畫以「任務導向學習」（PBL）、「設計思考」（Design Thinking）為理論基礎，設定「年度主題」促使學校教師跨領域合作，打造學習任務，培養學生「批判思考」、「團隊合作」、「溝通能力」及「創造創新」的「4C」素養。
「設計學習」計畫每年都會設定一個主題讓學生規畫執行，同時於計畫結束時辦理大型成果展覽。108學年度的計畫以台灣邁向高齡化社會為議題，推出「七老八十新契機-逆轉高齡的社會與人生」策展主題，讓孩子發揮創造力。
2021年成果展覽於4月16日在台北市剝皮寮揭幕，共有來自全台參與實踐計畫的二十所小學端出亮眼成績。教育部師資藝教司副司長李毓娟表示，能讓五、六年級孩子一年內接觸思考，摸索自我判斷，勇於提出溝通，進而學習團隊合作，這種以「任務導向學習」作為「設計思考」的教育方法完全吻合教育部推動的108新課綱素養導向。
廣達文教基金會執行長徐繪珈指出，廣達「設計學習」從「任務信」設計、「點子實驗室」、「任務導向學習」、「設計思考」、「逆向設計」到「生活議題」，是一系列有系統性的科學規劃，不但具備前瞻性，又有具體方案。如今年展現的高齡化社會議題，是按著計畫初衷，在每年規劃中加入「關懷」議題，目的是在培育孩子技能的同時，也著重潛移默化孩子保有良好的品格。這項計畫是兼具以人為本，以社會為本，讓孩子懂得關懷社區，關懷人文，並埋下公益精神種子。
109學年度廣達「設計學習」計畫成果展覽，共規劃三大區塊：透過科技應用及行動方案，建立起不同世代與長者對話、連結交流新平台的「新連結」區。透過資料蒐集及訪談挖掘長者智慧及故事，重現人生歷練累積的才能的「新價值」區。透過同理、探究，翻轉大眾對於長者的負面刻板印象的「新印象」區。
這次展覽不但向大眾及從事教育工作者展現參與計畫的學校學生成果，同時將舉辦「亮點論壇」，探討主題包括：「新型態的教育方法 - PBL任務導向學習、設計思考及工具運用。生活焦點議題的連結 - 高齡社會議題與學校教育的深入串聯。問題解決的歷程與實踐 -真實生活的任務連結，培養解決問題的思維。教育現場的經驗範例 - 精彩案例解析及分享。」歡迎關心台灣教育創新的老師、家長、工作者一起投入參與。
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