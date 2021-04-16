廣達「設計學習」計畫 納入教育部美感教育計劃項目

在台灣國小教育現場深受教師、家長喜愛的廣達（2382）「設計學習」計畫，經過八年的深耕實踐，已獲得教育部肯定，並納入教育部美感教育計劃項目之一。

廣達「設計學習」計畫，是一種改變傳統課堂著重教師台上不斷講的教學模式，轉換以學生為主，教師從旁指導，讓學生主動思考與勇於表達的一種雙向互動方式。計畫以「任務導向學習」（PBL）、「設計思考」（Design Thinking）為理論基礎，設定「年度主題」促使學校教師跨領域合作，打造學習任務，培養學生「批判思考」、「團隊合作」、「溝通能力」及「創造創新」的「4C」素養。

「設計學習」計畫每年都會設定一個主題讓學生規畫執行，同時於計畫結束時辦理大型成果展覽。108學年度的計畫以台灣邁向高齡化社會為議題，推出「七老八十新契機-逆轉高齡的社會與人生」策展主題，讓孩子發揮創造力。

2021年成果展覽於4月16日在台北市剝皮寮揭幕，共有來自全台參與實踐計畫的二十所小學端出亮眼成績。教育部師資藝教司副司長李毓娟表示，能讓五、六年級孩子一年內接觸思考，摸索自我判斷，勇於提出溝通，進而學習團隊合作，這種以「任務導向學習」作為「設計思考」的教育方法完全吻合教育部推動的108新課綱素養導向。

廣達文教基金會執行長徐繪珈指出，廣達「設計學習」從「任務信」設計、「點子實驗室」、「任務導向學習」、「設計思考」、「逆向設計」到「生活議題」，是一系列有系統性的科學規劃，不但具備前瞻性，又有具體方案。如今年展現的高齡化社會議題，是按著計畫初衷，在每年規劃中加入「關懷」議題，目的是在培育孩子技能的同時，也著重潛移默化孩子保有良好的品格。這項計畫是兼具以人為本，以社會為本，讓孩子懂得關懷社區，關懷人文，並埋下公益精神種子。

109學年度廣達「設計學習」計畫成果展覽，共規劃三大區塊：透過科技應用及行動方案，建立起不同世代與長者對話、連結交流新平台的「新連結」區。透過資料蒐集及訪談挖掘長者智慧及故事，重現人生歷練累積的才能的「新價值」區。透過同理、探究，翻轉大眾對於長者的負面刻板印象的「新印象」區。