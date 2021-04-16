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台積電董事候選人出爐 麻省理工學院校長入列

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台積電董事候選人出爐 麻省理工學院校長入列

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）今（16）日宣布下屆董事候選人名單，包括四位現任董事，劉德音先生、魏哲家先生、曾繁城先生、龔明鑫先生，五位現任獨立董事，彼得‧邦菲爵士、陳國慈女士、麥克‧史賓林特先生、摩西‧蓋弗瑞洛夫先生、海英俊先生，以及一位獨立董事候選人、麻省理工學院校長拉斐爾‧萊夫先生，並將於6月8日股東常會的董事改選中進行選舉。

董事長劉德音博士表示，健全且有效率的董事會是良好公司治理的基礎。過去多年來，每位獨立董事均就其專業與豐富的經驗，監督公司運作並提出建言，不斷強化公司治理。在此我們也特別感謝施振榮先生自2000年以來對台積公司董事會的貢獻與付出，施先生豐富的國際級公司領導經驗，為董事會帶來獨特的價值，使台積公司受益良多。

宏碁（2353）集團創辦人施振榮先生表示，我很高興在過去這段期間，可以在董事會中針對半導體在IT產業的應用，以及有關台灣產業發展及相關法令方面的了解及認識，來提供一些意見。如今功成身退，我也將在今年台積電股東會後正式卸任，感謝張創辦人及台積電給我這個機會，也祝福台積電未來不斷開創新局，保持世界領先的地位，並為全人類做出更多貢獻。

台積電 股東會 施振榮

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