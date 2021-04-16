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矽格收購台灣聯測 傳由資深副總謝照宏兼任聯測總經理

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
矽格董事長黃興陽。 記者簡永祥/攝影
矽格董事長黃興陽。 記者簡永祥/攝影

上市封測廠矽格 (6257）今年1月董事會通過以以 1.65 億美元 (約新台幣 46.2 億元）收購台灣聯測全數股權案，已於本周三（14日）完成交割，台灣聯測正式成立矽格子公司，傳出未來聯測將由矽格資深副總經理謝照宏出任，整合集團業務調度。

據了解，矽格在完成收購聯測後，也正式在新竹科學園區取得生產據點，對急需擴充產能的矽格，可加速產能擴充的時程，且預估可挹注矽格在記憶體、邏 邏混合訊號晶片、網通及手機晶片等領域的強項，快速拉升聯測營收，因矽格合併聯測後採合併營收，也讓矽格第2季起，營收將再注入成長動能。

謝照宏目前為矽格主掌業務的資深副總，矽格併入聯測後，相關業務也將納入謝照宏的掌轄區，預測由他出任台灣聯測總經理的機會最高，但人選仍需矽格董事會決定並公布。

據了解，聯測主要客戶包括南亞科和美商矽成的記憶體測試，矽格收購後，除爭取原合作關係外，也會導入目前產能吃緊的手機應用處理器、網通和電源管理等相關5G、車用及物聯網相關應用晶片，提高矽格接單的彈性。

矽格董事長黃興陽稍早說明收購聯測的目的時指出，併入聯測後，可望增加 10-20億元營收，產能也可望提升四到五成。

他也明確指出，這項收購案主要因應 5G、網通、電源管理、車用電子市場需求，10 個月前就開始與開曼商 UTAC Taiwan Holdings 接洽收購台灣聯測事宜，看好交易案完成後，雙方產能、客戶可望互補，進一步提升矽格營收、擴大市占率，並紓解產能壅塞，長期則可望發揮規模經濟優勢。

矽格預估併入聯測後，除挹注營收金額外，也將並進一步提升矽格在封測廠市占，從第七名躍升至第六名。

矽格 營收 網通

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