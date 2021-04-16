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施振榮：將在今年台積電股東會後正式卸任獨董

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

宏碁（2353）集團創辦人／智榮基金會董事長施振榮今（16）日表示，將在今年台積電（2330）股東會後正式卸任獨立董事，「感謝張創辦人及台積電給我這個機會，也祝福台積電未來不斷開創新局，保持世界領先的地位，並為全人類做出更多貢獻。」

他指出，2000年時，張忠謀創辦人邀請擔任台積電董事，當時感到十分榮幸，有機會來一同參與台積電的成長歷程。後來在張創辦人同意下，也曾擔任美國應用材料公司獨董一任。施振榮表示，他在陽明交大的碩士念的是半導體，畢業後第一個工作—環宇電子是在半導體裝配領域，後來宏碁也投資IC設計公司揚智及記憶體製造廠德碁半導體，對台灣半導體產業發展涉入早且深。

施振榮表示，在擔任台積電董事期間，這20多年來看著張創辦人所領導的台積電團隊，每每在董事會中擘劃公司未來發展藍圖，以及為開發新技術、新設備及新客戶而殫精竭慮，才能開創出台積電如今世界領先的局面。

尤其公司的經營團隊高度重視「誠信」、「創新」、「公司治理」，更為企業經營立下典範，在這裡看到世界一流的經營團隊。

施振榮回憶，記得擔任台積電薪酬委員會主席時，2008年剛好遇到政府推動員工分紅費用化的政策新制，身為半導體產業龍頭，台積電的作法動見觀瞻，外界都十分關注，經過討論後，考量股東、員工及對產業的衝擊，最後找到平衡點，讓員工分紅費用化的新制圓滿實施。

此外，在台積電的董事會中也遇到來自企業界、學術界等世界一流的跨國企業知名領導人及學者，在此也一同參與討論並向大家學習，讓視野看得更遠更廣。

最後，他指出，「我很高興在過去這段期間，可以在董事會中針對半導體在IT業的應用，以及有關台灣產業發展及相關法令方面的了解及認識，來提供一些意見。如今功成身退，我也將在今年台積電股東會後正式卸任，感謝張創辦人及台積電給我這個機會，也祝福台積電未來不斷開創新局，保持世界領先的地位，並為全人類做出更多貢獻。」

台積電 半導體 股東會 施振榮

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